Prof. Keller kijkt naar het aantal corona-ziekenhuisopnames: ‘Niks dat op het begin van een 2e golf lijkt’

We krijgen de hele dag te horen dat er een tweede coronavirus golf aankomt. Oh ja, het zal helemaal uit de hand lopen. Sterker nog, dat doet het al. Want, zeggen ze, het aantal gevallen neemt razendsnel toe! Oh nee. Hans!

Prof. Dr. Ir. Wouter J. Keller hoort net als wij allemaal mediafiguren en politici dagelijks roepen dat we heel, heel, heel voorzichtig moeten zijn omdat er een nieuwe golf aankomt. Ja, ja, dat verdomde nieuwe Chinese coronavirus is écht om zich heen aan het slaan. Het blijft maar doorgaan. Gottegottegod.

Nou, zegt Keller, dat valt nogal mee. Als je naar de andere cijfers kijkt zie je namelijk al heel snel dat die tweede golf er niet eens bijna is.

1/ Dagelijkse Corona indicator in NL: Aantal zkh opnames (fig, obv RIVM Dashboard). Amper beweging, niks dat op het begin van een 2e golf lijkt. En een kort draadje over ouderen en kwetsbaren. pic.twitter.com/h2HXgsXkBe — Wouter J. Keller (@wouterkeller) August 25, 2020

Het aantal ziekenhuisopnames blijft dus al tijden gelijk — en dan ook nog eens op een laag niveau.

Hoe kan dat? Als er meer “gevallen” zijn zou het aantal opnames ook moeten stijgen. Datzelfde geldt natuurlijk voor het aantal doden. Dit nieuwe coronavirus is volgens de autoriteiten immers extreem gevaarlijk én dodelijk.

Maar dat is niet het geval. We hebben meer gevallen weer… maar het aantal ziekenhuisopnames en doden blijft gelijk.

Wat is daar de verklaring voor?

Kan het zijn dat er eigenlijk vooral meer “gevallen” zijn omdat er op grote schaal getest wordt, iets wat prof. Keller ook al een tijd zegt?