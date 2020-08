Knokpartij aan boord KLM-toestel! Passagier weigert mondkapje te dragen, vechtpartij breekt uit

Een dronken passagier heeft voor flink wat ophef gezorgd aan boord van een KLM vlucht. De passagier, die duidelijk te diep in het glaasje had gekeken, weigerde een mondkapje te dragen. Dit tot onvrede van medepassagiers. Een massale knokpartij breekt uit. Op de beelden ziet men duidelijk dat er ook andere passagiers aan boord waren die niet allemaal keurig een mondkapje op hadden.



Op de beelden is te zien hoe opgefokt mensen kunnen raken. Een dronken passagier weigerde een mondkapje te dragen, dit tot woede van enkele medepassagiers. Die in het filmpje nog schreeuwden: ‘Denk aan de kinderen’ – maar vervolgens er wel vol op los meppen.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️ Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

Is dit iets wat we vaker zullen gaan zien komende tijd? Mensen die ‘coronamoe’ zijn, of juist gefrustreerd zijn door de afgelopen maanden?

Het personeel van KLM meldde dat op geen enkel moment de veiligheid in gevaar was. Ondanks dat de dronken passagier wat rake klappen ontving is het conflict niet geheel uit de hand gelopen. De kemphanen die zo nodig met elkaar op de vuist wilden gaan werden al snel op de grond gedrukt. Bij aankomst zijn beide passagiers gearresteerd.