Leefbaar Rotterdam wil aanpassing mondkapjesplicht: ondernemers zien omzet daling

Leefbaar Rotterdam wil zo snel mogelijk de pilot rondom de mondkapjesplicht aanpassen, en de ondernemers compenseren voor de geleden verliezen. De omzet van bedrijven is flink gedaald, aangezien mensen de plekken links laten liggen als ze een mondkapje moeten dragen. Dit raakt de ondernemer natuurlijk hard, en Leefbaar hoopt dat de coalitie binnen het college ook inziet dat de huidige manier niet de beste manier is.



Rotterdamse ondernemers zijn hartstikke ontevreden over de mondkapjesplicht, en met goede reden: hun omzet is gigantisch gedaald. Ondanks tal van noodkreten doet het college alsof hun neus bloedt. Hier heeft Leefbaar Rotterdam genoeg van, en ze eisen dat er actie wordt ondernomen.

Het college negeert de noodkreet van ondernemers en houdt de irrationele mondkapjesplicht in stand. Winkeliers en horeca worden als proefkonijn gebruikt en naar een faillissement gedreven. Stop deze pilot en compenseer ondernemers, aldus @Eerdmans en @RobertSimonsLR in @RDStad. pic.twitter.com/s13Jn1ezd2 — Leefbaar Rotterdam (@LeefbaarRdam) August 21, 2020

Voor Leefbaar is het onbegrijpelijk dat men de schade van dit experiment voor lief neemt. Dat ondernemers economisch verlies lijden is dan maar zo. Dit slaat natuurlijk nergens op, ondernemers kunnen er vrij weinig aan doen dat ze qua locatie net ‘verkeerd’ zitten.

‘Daarnaast is het ronduit cru dat het omzetverlies van ondernemers die voor hun voortbestaan vechten, kennelijk als experiment wordt gezien’

Dat men experimenteert met zo’n mondkapjesplicht is ergens nog wel te begrijpen, maar als je dan hoort dat ondernemers hierdoor economische schade lijden, dan is compensatie vrij normaal lijkt me.