Lekker bezig hoor… RIVM naait Rotterdam door ‘negatief reisadvies’

Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance bij het RIVM, reageerde op de laatste corona-cijfers tegenover de camera van RTL Nieuws en zei: ‘Ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is’. Daar zijn de Rotterdamse ondernemers natuurlijk niet blij mee!

Aan de manier waarop Van den Hof zichzelf middels een toelichting probeert in te dekken, kun je al merken dat ze de wind van voren heeft gekregen, of zelf te laat heeft beseft wat ze mogelijk teweeg heeft gebracht. ‘Wij geven als RIVM geen negatieve reisadviezen voor Nederland en ik bedoelde eigenlijk dat je vooral drukke plekken moet vermijden. Dat geldt ook voor andere steden waar je geen afstand kunt houden.’ Nou, mooie redding hoor!

Ze zal het heus niet zo bedoeld hebben, maar het zet de boel natuurlijk wel op scherp. Ondernemers die nu nog maar net hun hoofd boven water kunnen houden, zijn bang dat potentiële klanten door dit soort uitspraken weg zullen blijven. Met een beetje pech komt er nog een rechtszaak van ook. Daarom reageert de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb ook direct met: “Je kunt veilig naar Rotterdam komen.”

Rotterdam is echter wel de hot-zone van de besmettingen in Nederland op het moment. En wat Van den Hof ook toelicht en nuanceert, ze deed haar uitspraak wel als hoofd Epidemiologie bij het RIVM. Daar hecht een groot deel van het publiek toch wel waarde aan, schat ik zo in.