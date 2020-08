Leugenaars! Met verkiezingen in aantocht ‘eist’ VVD opeens “een strenger asielbeleid,” en snel een beetje

Het is ongelooflijk. Denken ze werkelijk dat de Nederlandse kiezer hier intrapt. Dat de réchtse Nederlander denkt: “Och God, na tien jaar het voor het zeggen gehad te hebben in Nederland begrijpen ze bij de VVD nu dan eindelijk dat er iets moet gebeuren”?

Bente Becker is Kamerlid voor de VVD, de grootste middenpartij van ons land die qua beleid tegenwoordig overigens niet meer een middenpartij is, maar gewoon keihard links. Kijk naar immigratie, integratie, economie, onderwijs, en “klimaat.” Links, links, links, links, links en, jawel, links.

Hoe dan ook, mevrouw laat vandaag heel trots weten dat ze een column heeft geschreven voor het huisblad van haar partij. Jawel, ik heb het dus over De Telegraaf. In haar column schrijft ze dat een strenger asielbeleid absoluut noodzakelijk is. Want “een nieuwe ongecontroleerde instroom richting de EU zoals in 2015” moet koste wat het kost voorkomen worden. “De VVD knokt hiervoor in de Tweede Kamer en het Europees parlement,” voegt ze daar op hilarische wijze aan toe in een tweet over haar opiniestuk.

Vandaag in de krant👇🏼 Mijn opinie. Waarom een strenger asielstelsel noodzakelijk is en een nieuwe ongecontroleerde instroom richting de EU zoals in 2015 koste wat kost moet worden voorkomen. De @VVD knokt hiervoor in de Tweede Kamer en het Europees parlement (@MalikAzmani). pic.twitter.com/UZONp7orV0 — Bente Becker (@bentebecker) August 6, 2020

Natuurlijk is helemaal niemand daarvan onder de indruk. Bente en haar soortgenoten zijn er juist verantwoordelijk voor dat er jarenlang een opengrenzenbeleid gevoerd is. In de EU werd er dan even handjeklap gedaan zodat Rutte net kon doen alsof hij deze of gene ‘toezegging’ had afgedwongen, maar feitelijk is hij de grootste immigratiepremier ooit. En dat komt door de onvoorwaardelijke steun die hij krijgt van zijn partij, de VVD.

Zoals SGJP’er (jongeren binnen de SGP) Tom de Nooijer het verwoordt:

Wie dit gelooft is gek. Knettergek. https://t.co/zj58xGSJOZ — Tom de Nooijer (@tdenooijer) August 6, 2020

