‘Lokale PvdA-fractievoorzitter Jack de Vlieger om het leven gekomen door een misdrijf’

Politicus Jack de Vlieger was amper een jaar de fractievoorzitter van de PvdA in Sint-Michielsgestel, maar is volgens politiebronnen het slachtoffer geworden van een misdrijf. Zaterdagavond werd bekend dat een persoon om het leven is gekomen van een waarschijnlijk misdrijf. Dat blijkt nu dus te gaan om PvdA’er De Vlieger.

De Vlieger werd zaterdagavond dood gevonden in een huis aan de Regent Smitsstraat in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De politie gaat direct uit van een misdrijf en heeft zelfs al een verdachte aangehouden. Wat exacte rol van de verdachte is is nog onbekend. Wel is er inmiddels een groot onderzoek gestart.

Middels witte schermen heeft de politie de straat van het huis waar De Vlieger dood werd aangetroffen afgezet. Waarom De Vlieger -naar alle waarschijnlijkheid- om het leven is gebracht en door wie is volgens de politie nog niet bekend.

Jack de Vlieger was sinds 4 september 2019 fractievoorzitter van de PvdA in Sint-Michielsgestel. In de jaren daarvoor was hij bestuurder bij de Abvakabo FNV, later gefuseerd tot de FNV.