”Lol! Disney doet naam ’20th Century Fox’ in de ban. Want naam ‘Fox’ is ook een rechts mediabedrijf ”

Disney, een van de grootste mediaconglomeraten in de wereld, die zo ongeveer alle film-franchises in handen heeft, wil de naam ’20th Century Fox’ veranderen. De legendarische naam van weleer roept namelijk fout, rechtse associaties op. Want er is namelijk een rechts nieuwsbedrijf met de naam ‘Fox’. En dat is volgens Disney dus echt een no go. Een beetje een snowflake-mentaliteit dit van Disney. En nog belangrijker: waren er serieus mensen die dit aanstootgevend vonden?





Bij Disney HQ vervelen zij zich hoogstwaarschijnlijk te pletter. Ze hebben zo ongeveer de gehele filmindustrie in bezit, en dachten natuurlijk: hoe kunnen we onze invloed nog groter maken? Nou, ze menen door de naam ‘Fox’ in de ban te doen, op nog meer sympathie en inkomsten te rekenen.

Vorig jaar kocht Disney 20th Century Fox voor zo’n 60 miljard euro, en al snel wilde men de naam veranderen. Er gaan geruchten rond dat dit te maken heeft met de naam van het nieuwsbedrijf Fox. Disney wil zich namelijk niet associëren met alles wat rechts is.

De deugmilities van Disney kunnen nu wel trots zijn, als ware antifascisten hebben ze het rechtse gevaar een halt toe geroepen.

Toch toont dit nogmaals aan dat de verzuiling en de polarisatie in Amerika alsmaar nieuwe dieptepunten bereikt. En in Nederland proberen we dit vaak genoeg te evenaren.