LOL! Politie pakt relschoppers in Utrecht Overvecht ‘keihard’ aan met zinloos gebiedsverbodje

Gisteravond waren de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht het strijdtoneel voor ruim 250 ‘jongeren’ die zomaar ‘uit verveling’ de boel kort en klein begonnen te slaan. Er werden zo’n 25 mensen (10 procent!) gearresteerd en 13 van hen hebben nu een lullig gebiedsverbod gekregen en advies van de politie: ‘nooit meer doen hè!’

Een spoor van ravage in die Utrechtse wijken door dit tuig, waardoor hulpdiensten (inclusief de ME) moesten uitrukken. Zelfs waarnemend burgemeester Den Oudsten kwam vervroegd terug van vakantie vanwege de bende in zijn stad. Uit hun gedrag blijkt dat iedereen het probleem erkende. Die conclusie kunnen we wel trekken, toch?

Er moet ook flink wat schade zijn aangericht, anders pak je niet 10 procent van de aanwezigen op! Hoe krijgen ze het dan toch voor elkaar om uiteindelijk maar slechts 13 van de 250 raddraaiers (5 procent) aan te pakken? En dan ook nog eens met zo’n ontzettend idiote fopstraf als een gebiedsverbod! We hebben het hier over lui die bewust ruzie zoeken met agenten en maling hebben aan de schade die ze aanrichten bij anderen! Dan gaat een gebiedsverbod vast helpen ja…

Op deze manier komen er binnen de kortste keren gewoon weer nieuwe rellen aan hoor. De gemeente Utrecht mag wel vast geld opzij gaan zetten voor buurthuizen, stageplaatsen en gesubsidieerde life-coaches, als ze het op deze manier blijven aanpakken. Dat is net zo kansloos als dit gebiedsverbod.