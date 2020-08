LOL! Volkskrant ontdekt ook: ‘Heilige status van coronaexperts verdampt’

Het is ongelooflijk, maar zo heel af en toe worden de mainstream media dan toch gedwongen enkele onwelgevallige feitjes te rapporteren. Zo ook de Volkskrant vandaag.

“Het Outbreak Management Team ziet er weinig in, maar mondkapjes zijn vanaf volgende week toch verplicht in Amsterdam en Rotterdam. Bestuurders en politici trekken de ooit heilige corona-experts van het kabinet nu publiekelijk in twijfel,” bericht de Volkskrant vandaag. Daarbij richt de krant zich eerst en vooral op Ahmed Aboutaleb, de Rotterdamse burgemeester. Die geeft aan zelf onderzoek te hebben gedaan naar de effectiviteit van mondkapjes. Zijn conclusie: ze helpen wel degelijk.

“De burgemeester kijkt naar eigen zeggen iedere avond naar CNN waar de belangrijkste Amerikaanse expert steevast verkondigt dat mondkapjes wél nuttig zijn,” gaat het verslag verder. “Dat het verplichten van mondkapjes gaat leiden tot betere naleving van de 1,5 meter-regel is dan ook een ‘educated guess’.”

En dat is niet alles, aldus de Volkskrant. Ook in de Tweede Kamer is er langzamerhand wat ruimte voor kritiek op het RIVM én het kabinet. Lodewijk Asscher (PvdA) gaf zo al aan dat de relatie tussen kabinet en RIVM in zijn ogen veel te hecht is geworden. Ze hebben er tegenwoordig, lijkt het, allebei baat bij om vast te houden aan de oude lijn, ook als de wetenschappelijke kennis schreeuwt dat het anders moet.

Interessant dat de Volkskrant hier iets mee doet. Maar waar het gek genoeg aan ontbreekt in het artikel is kritiek van Jan met de Pet op het RIVM en het kabinet. Als je met gewone mensen praat, commentsecties op internet leest, de sociale media wereld een beetje volgt, etc. weet je: Aboutaleb is lang niet de enige die wel een beetje klaar is met het RIVM. Héél veel mensen zetten vraagtekens bij de richtlijnen van Jaap van Dissel en co.

Langzaam? Voor jullie mssn, @volkskrant. Reputatie was in één klap weg toen ze voor het #OV een #mondkapjesplicht aanbevalen mits de kapjes niet werkten. Dat ze verder de werking blijven ontkennen maar #vliegen prima vinden mits mondkapjes… ach. https://t.co/6iVwWGU7kg #corona — Herbert Blankesteijn (@hmblank) July 31, 2020

Ik vind het wel prima. Ik geloof wél in de waarde van mondkapjes. En Aboutaleb doet er verstandig aan om in bepaalde gebieden het dragen ervan verplicht te maken. Op die manier kan de economie gewoon doorgaan, hoeven we allemaal niet massaal in lockdown, maar wordt de zorg ook niet overweldigd door te veel zaken.

Voor veel mensen is het ongetwijfeld slecht nieuws dat er in gemeenten “geëxperimenteerd” kan gaan worden met mondkapjesverplichtingen. Nou, goed nieuws: lezers van DDS hoeven zich nergens druk om te maken. Door onze samenwerking met Stil.nl kunnen wij namelijk mondkapjes aanbieden vanaf 0,22 euro per stuk. Ja dat lees je goed, voor minder dan 1 euro heb je al vier mondkapjes! Kopen dus!