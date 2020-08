Marokkanen rellen. Wiens schuld is het? De onze!

Het is ongelooflijk, maar volgens betweterige linkse activisten zijn “wij” als samenleving verantwoordelijk voor het wangedrag van Marokkaanse straatterroristen. “Wij” hebben “gefaald.”

“Jongeren die rellen zijn een product van Nederland. Hier geboren getogen. Als wij als maatschappij hen niet hebben geleerd om te gedragen, dan is dat een collectief falen als samenleving,” aldus Alptekin Akdogan op Twitter.

Daar voegt hij aan toe:

Voorspelbare reacties, er wordt naar de ouders gewezen als het om opvoeding gaat.. Maar blijkbaar lukt het de ouders niet, dus is het de taak van de overheid.. zo simpel. — Alptekin (@AlptekinAkdogan) August 17, 2020

Dit is eigenlijk gewoon ongelooflijk. Marokkaanse rotjochies zetten hele buurten in de fik, maar wie zijn daar volgens meneer Alptekin verantwoordelijk voor? Juist: mensen die deze jochies nog nooit een dag in hun leven gezien hebben. “Wij,” de “samenleving.”

Nee jongen. De verantwoordelijken zijn de jongens zelf en hun ouders. Het enige dat je dat je “de samenleving” kan aanrekenen is dat de politie er niet keihard op inmept als straatterroristen de boel terroriseren. Maar dat is dan wel het enige.