Maurice de Hond: Jaap van Dissel is niet onderdeel van de oplossing, maar deel van het probleem

De dolende Van Dissel.

Wat Jaap van Dissel gisteren presteerde bij de briefing van de Tweede Kamer is werkelijk verbijsterend.

Met het optreden van microbioloog Peter de Man bij Op1 over de wijze waarop RIVM en GGD reageerden op zijn bevindingen, kom ik tot de conclusie t.a.v. Jaap van Dissel “If you are not a part of the solution, you are part of the problem”.

Ik vind het oprecht triest dat ik tot deze conclusie moet komen. Zowel voor Van Dissel als voor ons land.