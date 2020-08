Middelbare school in Assen neemt voortouw bij invoer mondkapjesplicht

De locatie Lariks van het CS Vincent van Gogh in Assen heeft een mondkapjesplicht ingevoerd voor leerlingen vanaf de vierde klas en voor medewerkers. Daarmee geeft de school gehoor aan het overgrote deel van de leraren (80 procent) die vinden dat het onveilig is om de scholen weer volledig te openen zonder extra maatregelen.

Ouders en leerlingen van de school hebben volgens RTV Drenthe een brief gekregen waarin de maatregel wordt aangekondigd. De school voert de maatregel in voor de periode tot 1 september, en kijkt dan hoe het er in de rest van de provincie aan toegaat. Mocht het risico laag blijven, dan schrappen ze de maatregel weer.

Ik vind het hartstikke goed dat zo’n schoolbestuur zelf de knoop doorhakt. Het kabinet en het RIVM blijven maar aanmodderen met hun rekenmodelletjes, maar zo’n school moet toch wat!

De school heeft wel duidelijk geprobeerd om de maatregel zo acceptabel mogelijk te houden. Alleen vierdejaars en medewerkers moeten er nu even aan geloven, wat volgens mij gewoon volgens de richtlijnen van het RIVM is.

Het gaat nog interessant worden wat de rest van de scholen gaan doen! Want de scholen die maatregelen overwegen, kiezen die voor precies dezelfde maatregelen of gaan ze variëren? Je krijgt dan waarschijnlijk weer dezelfde discussie, over hoe het allemaal zo verwarrend is voor iedereen en dat er landelijk beleid moet komen. Het RIVM tovert tegen die tijd vast weer een nieuw onderzoek uit de hoge hoed, waardoor ‘met nieuw inzicht’ Nederland ook ineens dezelfde regels gaat hanteren als de rest van Europa.

Maar waar ik echt benieuwd naar ben is of, en hoe, het virus zich gaat verspreiden in de scholen als ze weer open zijn. Ik denk namelijk dat die mondkapjes alleen zin zullen hebben als de hele school er mee rondloopt, en niet alleen vierdejaars en medewerkers. Ik hoop voor de school in Assen dat het zo voldoende gaat zijn, maar ik ben er toch een beetje bang voor.