Minister De Jonge wist al weken van GGD-memo over tekortkoming contactonderzoek: ‘waarschuwing had duidelijker gekund!

De Nederlandse overheid faalt weer vrolijk verder in het bestrijden van het coronavirus. Terwijl de capaciteit voor bron- en contactonderzoek vorige week donderdag nog voldoende was, werd er door de GGD’en in Rotterdam en Amsterdam een dag later al afgeschaald. De memo die hierop wees was allang bekend, maar was volgens zorgminister De Jonge niet duidelijk genoeg. Wat een flauwekul!



Fout GGD

De GGD’s hebben hun eigen capaciteit overschat, en het gemiddelde aantal contacten van mensen (nu) grof onderschat. Ze gingen uit van eenzelfde situatie als ten tijde van de lockdown in april en mei (wat natuurlijk nergens op slaat) en wilden het kennelijk graag doen laten lijken alsof ze echt wel klaar waren grootschalig bron- en contactonderzoek. Daar werd al flink over getwijfeld en eind juli gaven de GGD’s die miscalculatie dan ook toe. Het NRC heeft het memo in bezit waar dat uit blijkt:

In het memo van 23 juli, (…) stond dat het aantal besmettingen zo snel opliep dat het contactonderzoek niet meer volgens de „landelijke standaarden” uitgevoerd kon worden. Bij een verdere stijging van de besmettingen zou het goed uitvoeren van dat onderzoek „niet realistisch” zijn. De GGD gaf aan dat dit grote gevolgen kon hebben voor de strategie om een nieuwe golf van het coronavirus te voorkomen: „Het indameffect is daarmee niet meer voldoende.” De GGD waarschuwde ook dat „het werkelijk aantal patiënten zeer waarschijnlijk flink hoger is dan het aantal geteste patiënten”.

Ministerie VWS leest memo’s selectief

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zou het memo alleen zijn gebruikt “om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van besmettingsclusters in Rotterdam”. Wel ja joh! Dan sla je zo’n stukje tekst (met zulke alarmerende taal!) gewoon over, want ‘daar zochten we toen niet naar’. Alsof GGD’s voor de lol zo’n memo sturen!

Wat een belachelijk excuus van zo’n woordvoerder, die in feite gewoon zegt dat het ministerie zelf kiest welke delen van een memo wel of niet gelezen worden. De minister gaat daar ook vrolijk in mee, lees dit citaat van het NOS-artikel:

“Dat kwam volgens hem mede doordat het stuk vooral ergens anders over ging, namelijk over waar het aantal besmettingen steeg en wat daaraan gedaan kon worden. “En ja, er stond ook een passage in die verwijst naar mogelijk moeten aanpassen van het bron- en contactonderzoek.””

Moeilijk hoor, zo’n memo!

Als het aantal besmettingen stijgt, dan is het toch zéér waarschijnlijk dat het aantal mogelijke contacten met iedere besmetting óók toeneemt. Logisch toch dat er dan dus ook meer getest zou moeten worden dan waar men eerst van uitging (dus dat de capaciteit verder moet toenemen)?

Dat snappen ze bij het ministerie dus kennelijk niet en de GGD’s ‘hadden maar duidelijker moeten zijn’ volgens De Jonge. Wat een grap!

En zo krijg je het virus weer niet onder controle, terwijl GGD’s gewoon de hulp in kunnen schakelen van callcenters en geneeskunde-studenten, die makkelijk allemaal een paar lui kunnen bellen aan de hand van een scriptje en wat basale antwoorden op simpele corona-gerelateerde vragen.