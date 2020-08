Mogelijk nieuwe maatregelen tegen corona – Donderdag nieuwe persconferentie door Rutte en De Jonge

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge geven donderdagavond een persconferentie vanwege de gesignaleerde stijging van het aantal coronagevallen. Hoewel er vooralsnog geen reden is voor paniek, is de kans wel aanwezig dat er nieuwe en aanvullende maatregelen zullen worden geïntroduceerd.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de persconferentie bedoeld om de ‘algemene situatie te duiden, in te zoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen’. Rutte en De Jonge zouden volgens ingewijden (zegt het AD) “uitermate bezorgd” zijn over het toenemende aantal besmettingen.

Het enige echte probleem waar ze momenteel mee zitten, is het feit dat er praktisch geen controles worden uitgevoerd bij inkomende reizigers uit risicogebieden op Schiphol. Want daardoor blijft het uiteindelijk gewoon dweilen met de kraan open. Het invoeren van een verplichte quarantaine schijnt juridisch echter nogal lastig te zijn, maar dat zou wel het beste zijn.

Het stijgende aantal besmettingen is an sich geen probleem. Het komt voornamelijk voor bij de leeftijdsgroepen die een hoge overlevingskans hebben, en ook minder last hebben van ernstige (levensbedreigende) symptomen.

Dat betekent echter niet dat Nederland dan maar helemaal geen probleem meer heeft. Allereerst omdat de risicogroepen (ouderen, zwakkeren en mensen met een serieuze aandoening) natuurlijk niet eindeloos afstand kunnen blijven houden van al die mogelijk besmette 20-plussers.

Daarnaast is het toenemende aantal besmettingen op den duur mogelijk wél een groot gevaar, omdat het virus bij iedere nieuwe besmetting kan muteren. In de meeste gevallen resulteert dat in een nutteloze mutatie, maar de kans bestaat altijd dat het muteert in een veel schadelijkere variant. Een kans die, hoe klein ook, wel toe blijft nemen naarmate er meer besmettingen plaatsvinden.

Die mutaties kunnen er op den duur ook voor zorgen dat vaccins niet, minder of maar tijdelijk effectief zullen zijn. Italië had op het moment dat ze het virus in beeld kregen, al te maken met twee varianten van het virus. Nederland bleek er in februari (uit m’n hoofd) al iets van negen te hebben.

Vooralsnog lijkt er nog geen sprake te zijn van een echt nieuwe ‘super-corona’, en ik denk ook niet dat Rutte of De Jonge dat potentiële risico zullen adresseren komende donderdagavond. Ik denk dat ze ‘op de oude voet’ verder zullen gaan en hooguit meer bevoegdheden aan burgemeesters zullen geven, zodat de verantwoordelijkheid voor (lokale) virusbestrijding op hen kan worden afgewend.

Met een beetje pech, en ik zie het zo doen, blijven ze de ruimte geven voor maatregelen die allang zijn achterhaald. Dan kan het RIVM weer met wat ‘nieuwe’ inzichten komen die weer voor tegenstrijdigheden in het beleid gaan zorgen, maar waar weer te laat pas wat aan zal worden gedaan.