Mondkapjesplicht? 73% van de Nederlanders vindt het PRIMA

Hoewel er op Twitter nogal wat mensen zijn die een bloedhekel hebben aan mondkapjes, laat staan aan een mogelijke mondkapjesplicht, denkt het gros der Nederlanders daar heel anders over. Uit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid meer dan begrip heeft voor een mondkapjesplicht.

73% heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht komt — zowel nationaal, als regionaal, bijvoorbeeld in de grote steden. Dat is een significant hoger aantal dan ik gedacht had. Maar ja, het bewijst voor de zoveelste keer dat Twitter en ‘de samenleving’ niet een en dezelfde zijn.

Dat gezegd hebbende is 44% wel tegen het instellen van zo’n mondkapjesplicht. Slechts 34% is er momenteel voor. Inderdaad, de rest is neutraal.

“Driekwart heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht zou komen en zegt ‘dan moet het maar’, maar toch zijn meer mensen tégen zo’n verplichting dan voor,” legt onderzoeker Krijn Vugts uit in het Algemeen Dagblad.

In sommige delen van het land komt die plicht er snel, dat weten we al. Zie Rotterdam en Amsterdam. De kans dat zo’n plicht elders navolging krijgt is groot. In bijna heel Europa is er zo’n plicht. Alleen in Nederland lopen mensen nog zonder kapje rond omdat het RIVM iedereen vertelt dat kapjes niet werken.

Nou ja, behalve in het OV en het vliegtuig. Daar werken ze op magische wijze opeens wel volgens het RIVM.

