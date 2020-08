Nederland brandt vingers niet aan door Rusland doorgedrukte vaccin

Het Russische corona-vaccin, waarop zij inmiddels een patent hebben verworven, zal niet zomaar op de Nederlandse markt verschijnen. Dat zegt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede. “Daarvoor is het veel te weinig getest”, voegt ze eraan toe.

Hartstikke fijn dat niet ieder middel zomaar op de Nederlandse markt zal verschijnen, maar volgens mij was al niemand daar echt bang voor. De Russen blijken op basis van testen bij slechts 38 proefpersonen, hun nieuwe middel al te willen gaan gebruiken. Die tests waren volgens hun allemaal succesvol en leverde in 100 procent van de gevallen immuniteit op bij de proefpersonen. Ze hebben dus alleen fase 1 van het vaccin-onderzoek afgerond.

In de fases 2 en 3 kijken onderzoekers juist naar de middellange (enkele weken) en lange termijn effecten (half jaar of langer). De Russen geloven het allemaal wel en nemen de risico’s dus op de koop toe. Het zou zomaar kunnen dat we over een paar weken enge verhalen te horen krijgen over nare bijwerkingen van dit ‘wondermiddel’. Zal namelijk niet de eerste keer zijn dat een middel het prima lijkt te doen in de eerste week, maar na verloop van tijd het lichaam ontregelt of slecht reageert in een bepaalde context.

En dat is het grote gevaar denk ik. Want wat als het Russische vaccin de eerste maand na massaal gebruik enorm effectief blijkt? Dan ontstaat er een enorme vraag vanuit iedereen die de gok wel wil wagen. Rusland kan het geld wel gebruiken en is toch ook absoluut niet vies van het idee voor het ontstaan van een nieuwe zwarte markt.

Als de effecten op de langere termijn ontzettend schadelijk blijken, dan hebben we wellicht een groot probleem. Ik hoop dat de expert het goed in de gaten houden, maar eventuele waarschuwingen zullen wel als ‘anti-Russisch sentiment’ worden bestempeld, of door onze eigen media als zodanig worden verpakt. Ik moet zeggen, ik ben wel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen!