Nederland lijkt goede kant op te gaan in strijd tegen corona

De cijfers in de laatste corona-update van het RIVM zijn positief te noemen. Er wordt veel meer getest, maar toch zijn er veel minder positieve uitslagen. Het aantal ziekenhuisopnamen stijgt, maar is niets vergeleken met enkele maanden geleden. We gaan nu, zo lijkt het in ieder geval, echt de goede kant uit!

Het interpreteren van deze cijfers blijft toch altijd wel een dingetje. Vaak lijkt een bepaalde verklaring op het eerste gezicht heel logisch, maar blijkt deze later tóch een aspect te hebben gemist. Desalniettemin hebben zo’n 140.000 mensen zich laten testen en kwamen er 3588 positieve uitslagen uit, terwijl in de week ervoor er pakweg 100.000 mensen zich lieten testen en er 4013 positief testten voor corona. Dat is dus prima nieuws!

Qua ziekenhuisopnamen is er wel een stijging, maar die gaat van 50 vorige week naar 84 nu. Ook zijn er 32 patiënten overleden, en dat is wel een verdubbeling. Maar zoals ik in de koptekst al aangaf: dat is slechts een fractie van wat we op het hoogtepunt van de crisis hadden.

Qua percentages en reproductiegetallen moet je wel even bedacht zijn op het feit dat er dus heel veel mensen zonder klachten bij zijn gekomen, die zich nu ook hebben laten testen. Maar ach, dat blijven hoe dan ook slechts indicaties.

Kennelijk doen we toch iets goed met z’n allen! Misschien houden de mensen bij contact met kwetsbare groepen toch meer rekening met elkaar? Of de mensen die we juist in beeld zouden willen hebben zien we om één of andere reden niet, maar dan zouden we dat vroeg of laat alsnog terug moeten gaan zien.

Ik hoop in ieder geval dat deze cijfers een goede indicatie zijn voor waar we naartoe gaan, want dan zouden we 2020 misschien nog een beetje leuk af kunnen sluiten! En dan kan vanuit de politiek de focus ook meer op de effectiviteit (of onbenulligheid) van sommige maatregelen worden gelegd.