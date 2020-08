Nederlands onderzoeksprimeur: locatie Hitlers graftombe mogelijk gekraakt

In 2012 werd een bijzondere ontdekking gedaan, de vondst van een belangrijk sleuteldocument Marsch Impromptu. Het document was een befaamd muziekstuk, maar schijn bedriegt: het muziekstuk bleek een gecodeerde schatkaart van Adolf Hitler zelf te zijn. De belangstelling was toentertijd groot, deze schatkaart met gecodeerde tekst, omdat het muziekstuk zou kunnen leiden naar de locatie van een door Hitler verzamelde goudschat. Jarenlang kon niemand de codes kraken, maar een Nederlands collectief, genaamd het Enigmacollectief heeft de codes kunnen kraken. Uitgeverij Aspekt gaat dinsdag 18 augustus de onderzoeksresultaten presenteren!





Het op het oog onschuldige muziekstuk bleek een sleuteldocument te zijn tot een van de grootste mysteries en raadsel van de nazi elite. Het zou namelijk de schatkaart zijn naar de graftombe van Hitler. Hitler, en de top van de SS, waren nogal weg van occultisme en esoterie. Het was dus niet zo verwonderlijk dat de nazi’s op deze wijze een van hun belangrijkste schatten verborgen hielden.

Al jaren zijn experts bezig om de exacte locatie naar de mogelijke graftombe van Hitler te ontrafelen. De zogeheten ‘tranen van de wolf’, de meest kostbare diamanten die de nazi’s hadden, kunnen eventueel hier liggen. Nu komt Uitgeverij Aspekt met het wonderlijke nieuws dat een Nederlands onderzoekscollectief de codes heeft gekraakt. Veel van de codes had men al weten te kraken, maar niet de locatie van de bergplaats. Tot nu!

“Het Enigma Collectief onthult in dit boek stap voor stap hoe deze geheime coderingen in elkaar zaten en wat hun relatie was met betrekking tot al Hitlers doen en laten. Zodra dat middeleeuwse, op religie gebaseerde systeem, en de implicaties daarvan, eenmaal verhelderd zijn, leren we een totaal andere Hitler kennen. Een Hitler die verrassend rechtlijnig en consequent in elkaar zat. Zó recht in de leer en consequent zelfs dat hij compleet voorspelbaar wordt en de vele verbanden in zijn denken en handelen pijnlijk duidelijk worden. Zijn motieven, zijn idealen, zijn angsten en zwakheden, het komt allemaal aan bod.”

In het boek, dat dinsdag 18 augustus zal worden gepresenteerd, krijgt men eindelijk antwoord op onder andere de volgende vragen:

Het kraken van Hitlers enige echte testament: de Marsch Impromptu

Het vinden van Hitlers graf

De ontwikkeling van Hitlers atoomwapen en hoe de nucleaire vernietiging van Moskou door meer geluk dan wijsheid op het laatste moment voorkomen werd.

Waarom juist Hitler zijn naam en cijfers de enige ware redenen waren die hem tot de uitverkoren en onbetwiste leider maakten van het Nazirijk.

De uitkomsten van dit boek kunnen werkelijk waar verbijsterend zijn. Het zou onze kijk en kunde op de top van het Nazi-apparaat kunnen veranderen. Dat wat we dachten te weten over de nazi-ideologie zou zomaar kunnen veranderen.

De presentatie van dit onderzoek is er een om in de gaten te houden. We maken misschien wel een primeur mee op Nederlandse bodem.