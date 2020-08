Nog nooit waren er in Nederland zoveel autobranden als in 2019: Bijna 5.000 auto´s gingen in vlammen op!

Nog nooit vlogen er zoveel auto´s in brand als in 2019. Bijna 5.000 auto´s gingen in vlammen op, meestal het gevolg van brandstichting. En dan hebben we de 2020-rellen met dito autobranden in Den Haag, Utrecht en Rotterdam nog niet eens meegerekend. De verzekeraars schatten de schadepost op zo´n 50 miljoen euro per jaar.

Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt het daadwerkelijke aantal autobranden zelfs nog hoger omdat leasewagens en WA-verzekerde auto’s in de berekeningen niet worden meegeteld. Volgens de NOS is het onduidelijk waarom het aantal brandstichtingen van auto´s is toegenomen. Misschien dat de staatsomroep eens een keertje moet gaan buurten in bepaalde wijken? Dan kunnen ze het met eigen ogen zien.

De verzekeraars slaan in ieder geval alarm. Ze noemen de stijgende trend van autobranden ¨zorgelijk¨, al was het alleen maar omdat de meeste autobranden in bepaalde woonwijken ontstaan. Het veiligheidsgevoel onder buurtbewoners zou daardoor afnemen. Goh. Ojajoh?!

Het verbond adviseert eigenaren dan ook om hun auto’s zoveel mogelijk op een plaats te parkeren waar veel verlichting is, bijvoorbeeld bij een lantarenpaal of buitenlamp. En verder? Tja verder moeten we het gewoon maar uitzoeken in bepaalde woonwijken. Daar weet je nu eenmaal dat er weleens fikkies worden gestookt…