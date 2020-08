Nooit gedacht! Echtgenote Pieter Omtzigt slaat alarm: Omtzigt-stemmen werden gegeven aan De Jonge

Nee joh, dat kan niet. Echt niet. Fraude bij het CDA? Om te voorkomen dat waakhond van het volk Pieter Omtzigt de lijsttrekkersverkiezing zou winnen? Nah. Neuh! NOOIT.

Nou ja, of wel natuurlijk. Want een aantal CDA-leden heeft alarm geslagen. Eén van de leden die hun beklag doen is… Ayfer Koç. Dat is de echtgenote van Pieter Omtzigt himself. Ayfer steunt haar man door dik en dun. Dat doet ze al járen. Zelf is ze ook actief in het CDA — ze is de fractievoorzitter van het CDA in Enschede.

Jaren en jaren steunt ze haar man. Toen hij zich kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap stond ze wéér achter hem. Ze hadden er van tevoren natuurlijk met elkaar over gesproken, en zouden er sámen voor gaan.

Maar wat bleek? Toen ze online een stem uitbracht op haar echtgenoot kreeg ze bericht van het CDA dat haar stem op… Hugo de Jonge in goede orde was ontvangen.

WAT?

En zij is niet de enige. Andere leden geven aan dat bij hen hetzelfde gebeurd is.

De reactie van het CDA? Nou, De Telegraaf vat het als volgt samen:

Volgens het CDA is uit onderzoek door een notaris naar de stemformulieren geen technische fout gebleken.

Als jij gelooft dat Ayfer — die haar echtgenoot altijd heel loyaal heeft gesteun, ook in zijn hardste politieke gevechten — niet op hem gestemd heeft ben je simpelweg van lotje getikt. Technisch kan het gewoon zo geregeld zijn dat een stem op Omtzigt (in sommige gevallen) automatisch geregistreerd is als een stem op De Jonge. Zeg maar: ik druk op A maar de techniek maakt B meteen actief. Een notaris ziet dan dat ik “B” gestemd heb, terwijl dat niet zo is. Voor iedereen (voor iedere hacker) met een beetje kennis van zaken is dat gemakkelijk te regelen.

Het CDA is dus totaal onbetrouwbaar. Deze verkiezing — daar ben ik van overtuigd — is Omtzigt ontnomen. Hij was de winnaar, niet De Jonge. Maar hij mócht niet winnen, omdat hij niet altijd meespeelt met de spelletjes van de elites.

