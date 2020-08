Nu dit weer… ‘Vrijblijvend gebruik van Corona-app kan juist tot méér besmettingen leiden’

Onderzoeker aan de Harvard Business School Chiara Farronato waarschuwt voor het gebruik van de Corona-app, omdat het gebruik ervan vooralsnog vrijblijvend zal zijn. Dat vrijblijvende karakter zou zorgen voor schijnveiligheid, waardoor het juist tot méér besmettingen zou kunnen gaan leiden!



Vanaf 1 september is de privacybestendige CoronaMelder-app voor iedereen te downloaden. De GGD’s in de regio’s Twente en Drenthe gaan vanaf komende week al met de app aan de slag. De app moet aan gebruikers laten weten of ze in de buurt zijn bij iemand die heeft aangegeven besmet te zijn (geweest) met het coronavirus.

In China werkt eenzelfde soort app ontzettend goed. Volgens Farronato zit de doorslaggevende factor voor het succes van die app in het verplichte gebruik ervan. Want, zo stelt ze, wanneer het gebruik ervan vrijblijvend is, dan waant de gebruiker zich mogelijk veilig in een situatie waar die dat eigenlijk helemaal niet is. Dát kan er weer toe leiden dat er weer meer mensen besmet zullen raken.

Ze is ook absoluut niet zuinig in haar bewoording over de effectiviteit van zo’n app:

,,Om effectief te zijn, moet bijna iedereen de app gebruiken. (…) De Nederlandse app is vrijblijvend, net zoals corona-apps in andere Europese landen. Maar in de praktijk zie je dan dat maar weinig mensen de app downloaden. Dan is de app waardeloos of zelfs schadelijk.’’ “Als weinig mensen hem gebruiken creëert een corona-app schijnveiligheid. In Duitsland gebruikt nog geen 20 procent van de bevolking de app, en dat is een van de hoogste percentages van Europa. Dat betekent dat je slechts over een klein deel van je ontmoetingen mogelijk informatie krijgt. Maar zolang je geen notificaties ontvangt, voel je je veilig en ga je misschien juist met meer mensen afspreken. (…) Volgens deskundigen moet minstens 60 procent van de bevolking een corona-app gebruiken, wil die effectief besmettingen helpen voorkomen.”

De Nederlandse overheid die de app gaat promoten via tv- en radiospotjes, advertenties en online campagnes, is volgens haar een “verloren strijd”. Wat overigens niet betekent dat de app dan maar direct landelijk verplicht moet gaan worden. Ze pleit juist voor de inzet van die app op kleine schaal en noemt buurten, scholen en bedrijven als geschikte locaties, maar dan dus wel bij verplicht gebruik.

Eigenlijk geldt dit principe voor zo’n beetje alle corona-maatregelen. We zien het op Schiphol met de vrijwillige tests en het ‘strenge advies’ van het RIVM wat betreft quarantaine: grofweg de helft doet er niet aan mee. Dat is dweilen met de kraan open.

Het enige wat helpt is een relatief korte periode (van ongeveer een week of zes) met rigoureuze maatregelen. Nu is het zo, en dat zul je straks ook met die app gaan zien, dat de ene helft van de samenleving netjes afstand houdt en thuisblijft, terwijl de andere helft de verspreiding actief blijft voeden. Op een gegeven moment is die ‘brave’ helft de maatregelen ook weer zat en krijgt dan het virus alsnog voor de kiezen.

De enige oplossing op zo’n moment is om het alsnog te gaan verplichten. Dan is iedereen natuurlijk boos of gefrustreerd want ‘we hadden er al klaar mee kunnen zijn’. Steeds meer mensen zetten dan de hakken in het zand en in de Tweede Kamer blijven ze vooral roepen dat het een morele plicht is, maar wel één die vanuit onszélf moet blijven komen omdat we ‘geen China’ zijn. Niet dat het virus dat wat uitmaakt, maar het levert ons wel flinke schade op.