NY Times met ‘bewijs’: Republikeinen steunen Kanye West-kandidatuur om Democratenstemmers weg te halen

De New York Times heeft wat onderzoek gedaan, en voor hen komt het aan als een schok, maar Kanye West krijgt steun vanuit de Republikeinse hoek. Het is natuurlijk ook gewoon een groot complot om de Democraten weer te laten verliezen, dit is gewoon een tweede Russiagate natuurlijk.



Kanye West is inmiddels al een tijdje een Republikein, inmiddels heeft de beste man een aardig netwerk opgebouwd binnen de Republikeinse partij. Toch besloot West om zich niet kandidaat te stellen namens de Republikeinen, maar om dit als onafhankelijk lid te doen. NY Times meent dat er vier mensen zijn, die West helpen, die gelinkt zijn aan de Republikeinen.

Alle vier hebben in het verleden op lokaal niveau wel eens werk verricht voor de Republikeinse partij. Helaas geen grote namen, geen grote strategen uit het Trump-team zelf. Dat West mensen in dienst heeft die een link hebben met de Republikeinse partij is niet zo gek, aangezien zijn politieke netwerk daarvandaan komt. En aangezien je in Amerika officieus gezien maar 2 partijen hebt, is de kans ook niet heel klein dat dit gebeurt.

Maarja voor de NY Times is dit natuurlijk een gouden kans om dit lekker op te blazen. Alsof West een marionet is om stemmen weg te halen bij de Democraten. Zijn de Democraten echt zo bang voor de komende verkiezingen?