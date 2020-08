Oei, pijnlijke beelden over mogelijke stemfraude CDA! Wat is hier aan de hand?

Na het opmerkelijk bericht gisteren van Trouw blijft er toch veel onduidelijk. Er zijn CDA-leden die zich gemeld hebben bij de kiescommissie dat er iets is misgegaan, maar volgens de partij zijn er geen technische mankementen gespot. Nu duikt er ineens een video op, waarin iedereen iets heel raars kan zien. Check de beelden!





Het blijft opvallend stil vanuit de CDA-hoek, maar toch blijft het apart: is er mogelijk ‘stemfraude’ gepleegd? Bewust of onbewust, door technische mankementen of speelt er iets anders?

Wie dit filmpje bekijkt kan niet anders concluderen dat er iets raars aan de hand is. CDA-leden, en mogelijke toekomstige CDA-stemmers, zou graag opheldering willen hebben over deze kwestie.

Verder blijft het ook opmerkelijk dat leden zo lang gewacht hebben met de publiciteit zoeken nadat ze al wisten dat er iets fout ging rondom het stemmen. Had men niet gewoon eerder aan de bel kunnen trekken?

Voor het CDA is dit sowieso gezichtsverlies, want dit riekt natuurlijk naar ‘fraude’. Ook al is het goed mogelijk dat deze fout alleen bij enkele leden gebeurde. Zolang de partijtop van het CDA blijft zwijgen, groeit het wantrouwen welig.

Ondertussen neemt de steun voor Kamerlid Omtzigt alleen maar toe, zijn populariteit stijgt en juist door dit soort rare dingen neemt het vertrouwen sterk af in De Jonge.