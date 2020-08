Oei, zorgen bij Transavia: aantal besmettingen onder personeel neemt rap toe

Er vinden op dit moment zo’n 45 vluchten per week plaats naar Mallorca en Ibiza door Transavia. Deze gebieden zijn ‘oranje’, en klaarblijkelijk vanwege een goede reden: ook het personeel op deze vluchten test steeds vaker positief. Bronnen melden dat men zich bij Transavia zorgen maakt, het aantal besmettingen onder het personeel neemt flink toe.



Op dit soort berichten was het natuurlijk wachten, personeel van bedrijven dat besmet raakt. Nu schijnt het te gebeuren bij Transavia, maar het zou goed kunnen dat dit ook al speelt bij andere maatschappijen.

„Bijzonder is dat het cabinepersoneel ook besmet raakt tijdens vluchten. De vraag is waarvan. En de cijfers over augustus moeten nog komen”

Afgelopen donderdag vertelde minister Van Nieuwenhuizen juist nog dat er relatief weinig besmettingen plaatsvinden in vliegtuigen. Kamerleden maken zich al langer zorgen hierover. Hun zorgen lijken terecht, men is niet ‘onschendbaar’ in een vliegtuig.

„Er is veel aandacht voor veilig werken en beperking van contact tussen passagiers en crew, waardoor het gaat om slechts een enkeling. Het personeel dat corona heeft, kan dat ook in de thuissituatie hebben opgelopen. Dat wordt nog onderzocht door de GGD”

Ook blijkt, uit een interne mail, dat Transavia ook besmette passagiers heeft vervoerd. Er loopt hier nu een onderzoek naar vanuit de GGD. Eén ding is zeker: op deze manier oogt het chaotisch bij Transavia.