Oeps! CDA gaat zelf de mist in met ‘politiek gevoelige’ coronasteun

Het landelijk partijbureau van het CDA in Den Haag heeft ten onrechte bijna 70.000 euro aan loonkostensubsidie ontvangen. Het bedrag is weliswaar teruggestort, maar het legt wel pijnlijk bloot hoe makkelijk er misbruik van kan worden gemaakt.



Bedrijven die vanwege de coronacrisis minimaal 20 procent minder omzet hebben (of verwachten), mogen gebruik maken van de NOW-regeling. Het CDA voldeed duidelijk niet aan de voorwaarden, maar ontving toch een fiks bedrag!

Volgens een woordvoerster werd de aanvraag gedaan nog voor de voorwaarden compleet helder waren. Toen die duidelijk werden gemaakt zagen ze bij het CDA zelf ook wel in dat ze geen recht hadden op het geld, en dat het verzoek dus waarschijnlijk zou worden afgewezen. Niet dus. “Maar toen de voorwaarden duidelijker werden, bleek het niet van toepassing voor ons en is het geld teruggestort op ons initiatief.” Het is dus gelukkig wel snel opgelost.

Het CDA heeft nu dus met eigen ogen mee kunnen maken hoe snel er met die subsidieregeling gefraudeerd kan worden. Vroeg of laat komt men er toch wel achter, maar het maakt tegen die tijd natuurlijk wel uit of de fraudeur zich nog in Nederland bevindt, of allang ergens op een tropisch eiland ligt te zonnen.

Het is ook een nogal pijnlijk punt om een hele andere reden. Want in tegenstelling tot het CDA, die ineens een flink bedrag overgemaakt krijgt, zijn er ook zat ondernemers die zeggen helemaal niets te hebben ontvangen, terwijl zij er wel recht op (zeggen te) hebben. Misschien wordt het toch echt eens tijd om dat geld wat beter in de gaten te gaan houden!