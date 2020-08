OMT adviseert tiendaagse quarantaine, plaatst economisch belang boven volksgezondheid

Voor mensen die mogelijk besmet zijn geraakt met het coronavirus, adviseert het Outbreak Management Team (OMT), op basis van ‘nieuwe inzichten’, een verkorte quarantaine-periode van tien dagen. En dat terwijl dit praktisch overal ter wereld minimaal veertien dagen is. Heel onverstandig!

De keuze voor een quarantaine van 14 dagen was gebaseerd op de incubatietijd van het virus, die volgens het OMT maximaal 12 dagen zou duren. De nu beschikbare wetenschappelijke literatuur, samen met gegevens afkomstig uit het bron- en contactonderzoek van de GGD’en (met hun enorme capaciteitsproblemen), zou aantonen dat de incubatietijd bij veruit de meeste mensen véél korter is dan die 14 dagen.

Nou, toen ben ik maar eens even rond gaan zoeken op internet. Gewoon om even te kijken of de rest van de wereld ook al op de hoogte is van deze ‘nieuwe inzichten’. Dat blijkt toch vies tegen te vallen!

Ik kwam namelijk dit meta-onderzoek tegen van 14 augustus, die met compleet andere conclusies komt. Ze wijzen op een groot probleem bij de vele onderzoeken die ze hebben gelezen. Namelijk dat het behoorlijk moeilijk is om precies vast te kunnen stellen wanneer iemand besmet is geraakt. Dat moet iemand meestal zelf aangeven (recall bias) en vanaf dat moment begint de ‘incubatie-teller’ te lopen. De onderzoekers hebben een (naar eigen zeggen) betrouwbare meetmethode ontwikkeld, die dat probleem bij de analyse elimineert:

This method enhances the accuracy of estimation by reducing recall bias and using abundance of the readily available forward time data. To the best of our knowledge, this study of incubation period involves the largest number of samples to date. In addition, this is the first article to consider the incubation period for COVID-19 as a renewal process, which is a well-studied methodology and has a solid theoretical foundation. The estimated incubation period has a median of 7.76 days (…) and a mean of 8.29 days (…), the 90th percentile is 14.28 days (…), and the 99th percentile is 20.31 days (…). By including the possibility that a small portion of patients may contract the disease on their way out of Wuhan, the estimated tail probability that incubation period is longer than 14 days is between 5 and 10%. Compared with the results published in Li et al. (3), Guan et al. (5), Backer et al. (6), and Linton et al. (7), the incubation period estimated in our study is notably longer.