Onrust binnen de FNV! Bestuurder roept op tot radicale ommezwaai

FNV-bestuurder Roel Berghuis heeft een pittige brief geschreven aan zijn medebestuurders en het FNV-ledenparlement opgeroepen voor radicale veranderingen. De Rooie-Rakkers-mentaliteit keert weer terug bij de FNV als het aan Berghuis ligt. De organisatie moet zich weer gaan inzetten voor leden, en weer meer naar buiten treden. Zal dit het startsein zijn van een terugkeer naar vroegere tijden? Krijgen we nu nog meer stakingen en demonstraties?





Het aantal leden van de vakbond neemt al jaren af en volgens Berghuis komt dit door mentaliteitsverandering van de vakbond. FNV is teveel naar binnen gekeerd, en moet eigenlijk weer net dat extra stapje voor de leden gaan zetten.

Na de kritische brief, die naar zo’n 500 FNV-leden is gestuurd, heeft Berghuis al tal van positieve reacties gekregen. Genoeg leden delen de mening dat er iets moet veranderen, met de huidige koers van de vakbond is geen lang leven beschoren.

,,Ik sta hier dus niet alleen in”, zegt Berghuis. ,,Ik heb tientallen reacties gehad op mijn brief vanuit alle hoeken van de organisatie. We moeten daarom goed met elkaar kijken hoe we de toekomst moeten inrichten.”

Berghuis wil een cultuuromslag binnen de organisatie, en dit is een interessant punt. Al geruime tijd zijn vakbonden dino’s uit een ver verleden, de impact die zij hebben is nihil – althans zo op het oog voor de gemiddelde Nederlander. Willen zij nog enige mate van invloed hebben, dan moeten ze veranderen.

,,Wij zien onze eigen blinde vlekken niet en het is moeilijk om elkaar te confronteren met dingen die we liever niet van onszelf willen zien in een onveilige omgeving. Maar áls we dit voor elkaar krijgen ontstaat er automatisch ruimte voor creativiteit, voor positiviteit, voor een organisatie en vereniging waar mensen zich tot aangetrokken voelen en dat is wat we willen.”