”Oproerkraaier Willem Engel fantaseert over geweld: ‘Moordaanslag op Rutte? Het is een theoretische optie’

Het enge clubje Viruswaarheid en haar voorman, Willem Engel, radicaliseren in rap tempo. Waar zij zich vorige week nog zagen als de ‘nieuwe joden‘, meent Engel dat een moordaanslag op Rutte een theoretische mogelijkheid is. Het clubje zeloten van Engel radicaliseert in een gevaarlijk tempo, niet langer bestaat de club uit lieden die alleen kritiek hebben op het coronabeleid. Nee, het is een clubje dat flink aan het stoken is binnen de samenleving en het liefst chaos zaait.





Uiteraard had Willem Engel gekeken naar de met complotten doorspekte podcast van Lange Frans. En op de vraag of hij denkt dat een aanslag mogelijk is op Rutte, meent hij dat die kans reëel is. Mensen die hier geen kwaad in zien, zijn toch wel van het padje af. Want nergens in de video uit hij zijn afkeuren over ‘dit scenario’.

Dit is helaas het resultaat wat we krijgen als we zulke types naar voren schuiven om een ‘groep’ te vertegenwoordigen. Met mooie woorden verleidt hij mensen, maar uiteindelijk krijgt hij het voor elkaar om zijn ware gezicht te laten zien. Iemand die alleen maar verdeeldheid zaait in de samenleving.

Het openlijk erkennen dat een aanslag op onze premier mogelijk is tijdens omstandigheden zouden we nooit moeten en willen accepteren als toelaatbaar binnen de samenleving.

'Een moordaanslag op Rutte? Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Het is een theoretische optie', aldus Willem. #StopViruswaanzin #Viruswaanzin #WillemWaanzin pic.twitter.com/7icvnAtppf — Stop actiegroep @viruswaanzin (@SViruswaanzin) August 9, 2020