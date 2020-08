Walgelijk. Viruswaarheid-voorman Willem Engel vergelijkt coronabeleid met Jodenvervolging

Zojuist tijdens de demonstratie in Rotterdam heeft Viruswaarheid-goeroe Willem Engel het coronabeleid met de Jodenvervolging. Een vergelijking die natuurlijk volslagen onzinnig is, en daarnaast ook nog eens de complete onwetendheid laat zien van Engel. Ondertussen zijn de ‘nieuwe joden’ niet meer op een hand te tellen, aangezien iedereen die zich als slachtoffer ziet, zijn situatie vergelijkt met de Jodenvervolging. Wat is dit voor een ziekelijk, sneue trend.

Engel heeft veel kritiek op het mondkapjesbeleid van burgemeester Aboutaleb, zo vindt hij de vergelijking van een mondkapjesplicht met de Jodenster redelijk correct. Naast dat het Engel ontbreekt aan enige vorm van historisch besef, is hij ook gewoon een pure ophitser. Hij hoopt mensen, die vanwege wat voor redenen – economisch of sociaal – dan ook vatbaar zijn voor deze nonsens, te overtuigen van hun ‘slachtofferstatus’ in deze crisis. Maar een mondkapjesplicht of überhaupt het crisismanagement van de coronacrisis vergelijken met de Holocaust slaat natuurlijk nergens op.

“De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we er niet ver vandaan zitten. En we hebben heel veel Joodse mensen in onze organisatie. Dit zijn niet mijn woorden, maar hún woorden.”

Het probleem met lieden zoals Willem Engel en andere complotdenkers is dat ze naast (deels) valide kritieken ook complete nonsens verkopen. Want Engel maakt een punt dat sommige noodverordeningen of gemeenteverordeningen lijnrecht tegen onze grondwet ingaan. Ook prominente hoogleraren waarschuwen hier ons voor. Alleen het geniepige van mensen zoals Engel is dat ze naast terechte kritieken ook complete onzin verkopen, en die slikken mensen als zoete koek. Van 5G tot Bill Gates tot antivaxxers of ‘Coronahoax’-gedachten.