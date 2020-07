Veiligheidsberaad: mogelijk regionale mondkapjesverplichtingen! Hoogleraar staatsrecht: ‘Elke opgelegde boete is onrechtmatig’

Voorzitter van de veiligheidsberaad Hubert Bruls, vertelde zojuist dat het mogelijk is dat er regionale mondkapjesplicht wordt ingevoerd om zo lokale uitbraken te voorkomen. Echter kan dit helemaal niet volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, boetes of iets dergelijks zijn onrechtmatig bij een experimentele, regionale lockdown. Iedere boete die wordt uitgedeeld is onrechtmatig, en hiermee schieten gemeenten zichzelf in de voeten.



Dit vertelde Hubert Bruls na het gemeenschappelijke overleg tussen minister Van Ark, RIVM-directeur Jaap van Dissel en de veiligheidsregio’s. Komende weken zal er meer onderzoek gedaan worden naar het experimenteren en dus implementeren van regionale lockdowns. Wat dus betekent: dat u er verstandig aan doet om alvast extra mondkapjes in te slaan!

Toch blijft er onderling onenigheid over de mondkapjes zelf. Burgemeesters zoals Halsema en Aboutaleb zien een mondkapjesplicht wel zitten, maar Van Dissel houdt nog steeds vol: ‘er is geen bewijs’.

Toch gaat men, ondanks de verdeeldheid binnen de eigen gelederen, men experimenteren met een mondkapjesplicht. Want hoe zal dit eruit gaan zien in de praktijk?

Ondertussen bemoeit de meest eminente hoogleraar staatsrecht van Nederland zich ook met de discussie rondom regionale mondkapjesplicht. Want dit kan én mag dus schijnbaar helemaal niet. Het is onrechtmatig, zelfs met de geldende noodverordeningen blijft het onrechtmatig.

Dat kan dus niet…artikel 10 van de Grondwet staat niet toe dat bij verordening het grondrecht op vrije persoonlijke levenssfeer wordt beperkt. Elke opgelegde boete zal onrechtmatig zijn – zo schieten regio's in eigen voet — Wim Voermans (@wimjmvoermans) July 29, 2020

Dit gaat nog een interessante discussie worden als Voermans hier zich weer actief mee gaat bemoeien!

Wie heeft de aan niemand verantwoordelijke Hubert Bruls de coronabovenbaas van Nederland gemaakt, met de macht om de Grondwet opzij te zetten? Zijn idee om de Grondwet terzijde te schuiven met experimenten is kwalijk — Wim Voermans (@wimjmvoermans) July 29, 2020