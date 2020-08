Oud-DNB-president Nout Wellink over economische gevolgen corona: ‘ingrijpen komt weer te laat’

Nout Wellink, oud-president van de DNB, spreekt in een openhartig interview over de aanpak van de coronacrisis. Volgens Wellink is de overheid weer eens te laat, zoals zo vaak bij economische rampen huppelt de overheid achter de feiten aan. Hij vreest zelfs voor de eurozone, die in gevaar loopt door het mismanagement van de overheden in de EU.



Er is vooral veel schijnveiligheid gecreëerd door overheden, dat het economisch allemaal nog wel te bolwerken valt aldus Wellink. Overheden vangen nu de harde klappen op, maar wanneer de storm over is zien we pas de echte gevolgen van de crisis. En dan weten we dus pas hoe hard we in onze portemonnee zullen worden geraakt.

„Wat er nu gebeurt, is als een tsunami. Nu zijn we veilig doordat overheden te hulp zijn geschoten. Maar pas als de tsunami achter de rug is en het stof optrekt, zie je wat er is vernietigd. Stel, een particulier krijgt uitstel van belastingen. Maar volgend jaar moet hij twee keer zoveel betalen. Of je hebt als ondernemer een werknemer in dienst gehouden en de markt is nu veranderd. Dan moet je hem alsnog ontslaan. Deze crisis kan langer duren dan de vorige. Bij de kredietcrisis kon je de oorzaak isoleren, dat was de financiële sector. Nu is de vernietiging die in de economie plaatsvindt veel breder.”

Europese politici zien de ernst van de economische gevolgen niet in volgens Wellink. Volgens hem staat de eurozone op ontploffen door reactief beleid. Hij schat zelfs de coronacrisis gevaarlijker voor de euro dan de eurocrisis.

„Ik denk het van wel. Omdat er nu grote landen bij betrokken zijn. Griekenland was een paar procent van het euro-bbp, Italië is veel te groot. Als Italië uitstapt, heeft dat niet alleen een impact op op de ECB, maar ook op de banken, door de grote verliezen die dan zullen worden geleden op het bezit aan Italiaanse overheidsobligaties. Dat haalt het hele financiële stelsel onderuit in Europa. Het doet ook meteen enorme twijfel rijzen aan Spanje, aan het hele stelsel.”