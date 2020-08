Overheid stelt ons gerust: wil dwang en misbruik bij corona-app voorkomen

Vadertje Staat heeft zojuist gemeld dat ze alles eraan zullen doen om ons niet te dwingen de corona-app te gaan gebruiken. Oh, en bovendien: ze zullen ditmaal niet onze gegevens misbruiken. En we weten allemaal dat de Staat inherent goed is – kuch, sarcasme.



Meer dan 800.000 Nederlanders hebben de CoronaMelder inmiddels al gedownload op hun telefoon. U ook?

De overheid belooft dat er geen dwang zal zijn voor het gebruik van de app, dit willen ze wettelijk vastleggen. Het wetsvoorstel hiervoor is onderweg naar de Tweede Kamer.

Slimme zet natuurlijk van de coalitie, met het groeiende wantrouwen in de samenleving – van oprechte zorgen over privacy tot Bill Gates- en 5G-wappies aan toe, men maakt zich zorgen over hun privacy. Op deze manier probeert de coalitie te laten zien dat ze wel degelijk aan de vrijheden van mensen denken.

In het wetsvoorstel staat dat men nooit direct of indirect kan worden gedwongen om de app te gebruiken. Bedrijven mogen bijvoorbeeld niet gaan eisen dat consumenten de app hebben om bijvoorbeeld binnen te komen.

Eerlijk is eerlijk, het is goed dat zo’n wetsvoorstel wordt ingediend. Er is al maanden veel gedoe over de app, en eventuele verplichting hiervan. Dit is nu uitgesloten, als de wet wordt aangenomen. De vraag is natuurlijk wat de oppositie gaat vinden van dit voorstel.