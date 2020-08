Peilingen! De VVD duikt langzaamaan in het diepe, daar waar de PVV juist komt bovendrijven!

Het gaat goed met de PVV van Geert Wilders. Zelfs zó goed dat de partij maar liefst drie zetels is gestegen in de recente peiling van Maurice de Hond. De VVD van Mark Rutte moest daarentegen juist drie zetels inleveren.

Opiniepeiler Maurice de Hond schrijft dat we sinds een lange tijd nu een aantal duidelijke politieke verschuivingen zien in voorkeur. Dat zien we met name terug in de scores van de VVD en de PVV. De eerste partij daalt 3 zetels naar 32 en de tweede partij stijgt 3 zetels naar 21.

De VVD blijft hierdoor met 32 zetels wel veruit de grootste partij in de peilingen van De Hond, maar de stijgende lijn die we eerder zagen heeft plaatsgemaakt voor een onberekenbare duik in het diepe.

Sinds begin april is het verschil tussen de VVD en de tweede partij niet zo klein geweest. “Hoewel 11 zetels zeker nog wel een groot verschil is. Bij een aantal andere partijen zien we verschuivingen van 1 zetel. Alle drie andere regeringspartijen gaan er 1 naar beneden. Dus de coalitie samen daalt er 6 van 71 naar 65 zetels”, aldus De Hond.

De verschillen lijken volgens de opiniepeiler vooral te liggen rondom het salaris van de zorgmedewerkers en in mindere mate doordat de bevolking steeds minder enthousiast is over het optreden van de regering Rutte-De Jonge omtrent de coronacrisis.