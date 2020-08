Politieke partijen willen meer vrouwen op kandidatenlijsten hebben staan

Het is weer tijd voor het oeroude verhaal dat de hoge heren in politiek Den Haag meer vrouwen bij de politiek willen betrekken. Vrouwen zouden namelijk ondervertegenwoordigd zijn en daar willen partijen als VVD, PvdA en DENK iets aan doen.

Uiteraard lopen de deugers van de Partij van de Arbeid voorop in de strijd voor meer diversiteit. Zo wil de partij van Lodewijk Asscher “de meest diverse lijst ever” realiseren.

“Ik wacht op de dag dat partijgenoten zeggen: nou Nelleke, dat zijn wel heel erg veel vrouwen op de lijst. Dat lijkt me een mooi moment in de geschiedenis.”

Bij de VVD hebben ze dezelfde mening. Volgens partijvoorzitter Christianne van der Wal is er echter nog wel een probleem. Vrouwen zouden vaak “bescheidener” zijn in het uitspreken van hun ambitie. “In ieder geval bij de VVD”, voegde ze er nog aan toe. Bij DENK is er zelfs een motie aangenomen om de kandidatenlijst diverser te maken.

Allemaal leuk en aardig, meer vrouwen in de politiek. Daar is ook helemaal niets op tegen. Maar vrouwen zouden geselecteerd moeten worden op basis van hun kwaliteit en niet omdat ze vrouw zijn. Mensen selecteren op basis van hun geslacht lijkt mij niet het criterium waar je mensen op hoort te selecteren. Kwaliteit moet altijd voorop staan. Zowel bij mannen als bij vrouwen.