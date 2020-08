Pornoster Stormy Daniels kan nu echt gaan cashen: Donald Trump moet haar 44.000 dollar betalen!

Kassa voor pornoster Stormy Daniels! Binnenkort kan ze namelijk 44.000 dollar bijschrijven op haar bankrekening. De Amerikaanse president Donald Trump zal dat bedrag hoogstpersoonlijk zelf storten op de rekening van de wulpse blondine.

Een rechtbank in de staat Californië heeft namelijk besloten dat Trump 44.000 dollar moet overmaken aan Daniels. De twee vechten elkaar al langer het bed de rechtbank uit en omdat Daniels een van de vele rechtszaken heeft gewonnen, moet Trump nu opdraaien voor de proceskosten.

De hele zaal gaat eigenlijk over een geheim zwijgcontract dat Daniels had ondertekend om de affaire met Trump niet boven de lakens te delen. Saillant detail: het bewuste contract werd 11 dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 opgesteld…

Echter is de 44.000 euro die zij nu ontvangt eigenlijk slechts een doekje voor het bloeden. Eerder moest Daniels namelijk 133.000 dollar aan Trump betalen in een andere zaak.

