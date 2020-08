Protesten bij azc Gilze: ‘Dit hoort niet in Nederland!’

LHBT-belangenorganisaties waren gisteren aan het demonstreren bij het azc in Gilze. Het incident van afgelopen week, waar een lesbische vrouw met kokend water werd overgoten, grijpt de belangenorganisaties aan. Het incident maakt iets los bij de LHBT-gemeenschap: dit soort dingen horen niet thuis in Nederland. Men wil beter opkomen voor LHBT-rechten onder asielzoekers.





Belangenorganisaties voor LHBT-rechten zijn verbijsterd dat zo’n incident kon plaatsvinden in Nederland. Het maakt ook duidelijk wat een lange weg de LHBT-gemeenschap nog heeft te gaan om LHBT-rechten te kunnen waarborgen bij asielzoekers in Nederland. Stichting LGBT Asylum Support heeft dagelijks contact met het slachtoffer.

Ze kaarten een terecht punt aan, deze mensen komen vanwege veiligheidsredenen naar Nederland, maar ook in Nederland zijn ze nog steeds slachtoffer van anti-LHBT-geweld. En juist dat zou niet mogelijk moeten zijn in Nederland.

Het COA geeft aan dat ze vooralsnog azc’s niet inrichten op doelgroepen. Maar als dit soort incidenten zich blijven voordoen, dan moet men hier misschien aan gaan denken. Want een lik-op-stuk-beleid gaat er de komende tijd toch niet komen.

,,We delen azc’s niet in aan de hand van doelgroepen. Als we de achtergronden van mensen kennen, houden we daar wel rekening mee omdat we te maken hebben met een veelheid aan culturele achtergronden. We vragen asielzoekers niet naar hun achtergrond, maar ze kunnen het wel aangeven. Op dit moment hebben we geen aparte doelgroepenlocatie.”