”PvdA-prominent Coos Huijsen: links heeft niets met de gewone man! ”

In gesprek met De Volkskrant veegt oud-PvdA’er Coos Huijsen op schitterende wijze de vloer aan met links. Hij doet dat niet door de linkse partijen weg te zetten als communisten, maar door duidelijk te maken dat links helemaal niets met ‘de gewone man’ heeft… en dat links daardoor volstrekt irrelevant is geworden.

“Geleidelijk ontwikkelde de PvdA zich tot een partij waar alleen nog gelijkgestemden met elkaar in debat gingen,” legt Huijsen uit. “Academici, de producten van het sociaal-democratische verheffingsideaal, eisten het alleenrecht van spreken voor zich op. Dat vertrouwden zij de gewone man niet langer toe, want de gewone man werd met de onderbuik in verband gebracht. Met thema’s waarover links stelselmatig zweeg.”

“Hans Janmaat werd zonder omhaal als fascist gediskwalificeerd. PvdA-prominent Jacques Wallage wilde niet eens in een zaal spreken waar VVD-leider Frits Bolkestein eerder kritische opmerkingen over de multiculturele samenleving had gemaakt.” gaat Huijsen verder. “En de reacties op Pim Fortuyn, wiens democratische gezindheid boven elke twijfel was verheven, waren op het hysterische af. Links ziet het zogenoemde populisme als groot gevaar, maar maskeert met die gratuite verontwaardiging zijn eigen falen.”

En, zegt Huijsen, “met de rituele verkettering van Wilders schieten we niet zoveel op.” In plaats van te roepen dat het zo allemaal niet kan moet links zich afvragen: hoe kan het dat Wilders al zo lang een factor van betekenis is in de politiek — en dat met name de oude achterban van de PvdA voor een groot deel naar zijn partij is overgestapt?

Goede vragen, maar de kans dat links er iets mee doet is nihil. Als Huijsen denkt dat links dertig jaar geleden erg was… nou, tegenwoordig is het nóg erger. Deugen, deugen, deugen. Dat is het enige waar links zich druk om kan maken.

Voor veel mensen is het ongetwijfeld slecht nieuws dat er in gemeenten “geëxperimenteerd” kan gaan worden met mondkapjesverplichtingen. Nou, goed nieuws: lezers van DDS hoeven zich nergens druk om te maken. Door onze samenwerking met Stil.nl kunnen wij namelijk mondkapjes aanbieden vanaf 0,22 euro per stuk. Ja dat lees je goed, voor minder dan 1 euro heb je al vier mondkapjes! Kopen dus!