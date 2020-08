Rapper neergeschoten in Amsterdam-Zuid, politie zoekt ‘zwart geklede donkere man, mogelijk met dreadlocks’

Tegen 16:00 uur vanmiddag werd er een man neergeschoten in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Volgens bronnen van De Telegraaf zou het om een rapper uit de Amsterdamse buurt Holendrecht gaan. De schutter is nog voortvluchtig, meldt de politie. Ze zoeken een donker getinte man met zwarte kleding en mogelijk met dreadlocks.

Zelfs de NOS noemt direct het profiel van de nog voortvluchtige verdachte, wat volgens mij al haast niet meer voorkomt. Niet dat je met de genoemde kenmerken snel de verdachte gaat vinden in die delen van Amsterdam.

Bij de politie hebben ze ook geen zin om die beschuldigingen van etnisch profileren verder te voeden. Maar het gevaarpotentieel van deze verdachte moet dan wel behoorlijk hoog zijn, want anders kozen ze wel voor de veilige aanpak en lieten ze de huidskleur uit hun bericht toch? (Dat doen ze namelijk wel vaker, ook wanneer het om schietincidenten gaat).

Het zal wel weer een niet heel interessant geval zijn dit keer, maar dat komt misschien ook doordat we nu alleen weten dat het om een schietincident en tenminste één rapper (het slachtoffer) gaat, die nog leeft. Het klinkt nu in ieder geval als een drillrap-delict, gepleegd door een ernstig verveelde ‘jongere’ die behoorlijk mattered.

Hoop dat ze hem snel pakken en dat die vent niet nog steeds gewapend is en straks op agenten vuurt. Zul je zien dat de agenten hem uit zelfverdediging neerschieten en hij komt te overlijden. En dat dan de politie bakken gezeik over zich heen krijgt want ‘jullie hadden eerst op z’n been moeten schieten’. Dan gaat BLM weer de straat op en raakt iedereen weer gefrustreerd.