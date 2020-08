Rellen in Schilderswijk. Media: “ME moest in actie komen tegen ‘jongeren'”

Het gaat werkelijk helemaal mis in Nederland. Zoals onze eigen Kenneth vannacht al berichtte zijn er alweer onschuldige slachtoffers gevallen. In de Haagse Schilderswijk was het zo erg dat de ME ingezet moest worden.

De manier waarop de media — het zogenaamd rechtse WNL incluis — is ongelooflijk interessant. Er gaan allemaal video’s rond op Twitter van de relschoppers. Het is daardoor duidelijk dat het eerst en vooral om allochtone jongens gingen; Marokkanen, met name, die helemaal losgaan.

Maar dit is hoe WNL het verwoordt:

In de Haagse Schilderswijk heeft een groep van zeker honderd jongeren woensdagavond brandkranen opengezet, vuurwerk afgestoken, brand gesticht en vernielingen aan straatmeubilair en voertuigen aangericht. Ook werd de politie bekogeld met stenen en eieren.

“Jongeren”? Wat een heerlijke, nietszeggende beschrijving, zeg, zeker in tijden waarin ons continu verteld wordt dat we de etnische identiteit van minderheden juist moeten onderstrepen. Maar opeens gebeurt dat niet. Want de relschoppers zijn allochtoon. En dat willen we natuurlijk niet hardop zeggen, daar krijgen ze maar een negatieve reputatie van.

Rellen in de schilderswijk in Den Haag.

En niemand grijpt in!

Dit volk doet gewoon waar ze zin in hebben!

Dankzij Extreem Links!pic.twitter.com/xfAAKEm4vS — Dé Heer Flick®️🇳🇱 (@DeHeerFlick) August 12, 2020

Uiteindelijk liep het zo uit de hand in de Schilderswijk dat de ME enkele charges moest uitvoeren. Daarbij werden er ook vier straatterroristen opgepakt, wat natuurlijk beter is dan geen enkele arrestatie, maar wat niet eens bijna afdoende is gezien het aantal participanten.