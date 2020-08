Schokkend! Grote ‘investeerder’ (en penningmeester) achter Krol en Otten blijkt gitzwarte reputatie te hebben

Het Algemeen Dagblad bericht dat Henk Otten en Henk Krol de handen ineen hebben geslagen omdat ze samen een rijke investeerder gevonden hebben die hen wil steunen. Deze man heet Pieter Bogaardt. Vanwege zijn “investeringen” hebben ze hem ook maar meteen penningmeester gemaakt van de Partij voor de Toekomst… waarna ze Femke Merel van Kooten keihard hebben weggepest.

Natuurlijk is het erg interessant om dan wat onderzoek te verrichten naar die Bogaardt. Wat voor man is het eigenlijk? Je ziet dan wat artikelen over hoe hij zich zou inzetten voor kunst en zelfs voor kinderen. Heel leuk en mooi. Maar dan zie je opeens ook informatie die veel minder plezant is. Zo wordt hij er door verschillende schuldeisers van beschuldigd zijn rekeningen niet te betalen. In juni 1994 schrijft het AD bijvoorbeeld:

De aannemer is nog altijd onder de indruk van deze brutaliteit van Bogaardt . “Kijk, als hij 3,5 miljoen gulden naar mij overmaakt, dan kunnen we weer praten. Zo veel is hij mij verschuldigd. Maar zolang als dat niet gebeurt, blijf ik ingetogen vijandig naar hem kijken.” De bouwondernemer noemt Bogaardt ‘zo slecht als gerookt spek’.

En:

De aannemer is één van de velen die het schip zijn ingegaan door zaken te doen met een van de vele vennootschappen in het Juno-imperium. Bedrijven als Hillen & Roosem , Bouwmaatschappij Gouda , Van der Heijden en Ballast Nedam hebben allemaal hun bekomst van de handelwijze van Bogaardt. Telkens werden ‘bouwteams’ gevormd, waarin zowel de aannemer als projectontwikkelaar Juno/Bogaardt financieel deelnam. En steevast raakte de Juno-bv in financiële moeilijkheden, waarna de aannemer werd verzocht bij te springen .

Hier word je ook niet vrolijk van:

Bogaardt ligt onder vuur nu de curatoren in het faillissement van zijn Juno-imperium hem en twee van zijn ondergeschikten ervan verdenken miljoenen guldens te hebben laten verdwijnen. Waar het geld is, is niet bekend, maar volgens de curatoren zijn de miljoenen niet in de boedel terug te vinden. De belastingdienst heeft 22 miljoen gulden tegoed, Juno staat bij banken en aannemers voor tientallen miljoenen guldens in het krijt. De belasting-ontvanger heeft waarschijnlijk ook strafrechtelijk een appeltje met Bogaardt te schillen: hij wordt ervan verdacht te hebben gefraudeerd met aangiften voor de omzetbelasting.

En dan is dit er ook nog:

En zo zijn we 18 jaar later weer terug op Ockenburgh, waar de bestuursleden Bogaardt, Cordesius (1952) en Van der Plas in april 2012 hun functie neerleggen en de nieuwe voorzitter aangifte doet tegen de voormalige penningmeester en voorzitter. In reacties van lezers op een artikel dienaangaande van Omroep West lezen we onder andere: “Het blijft vreemd dat de namen van de verantwoordelijke bestuursleden niet genoemd worden. Voorzitter Pieter Bogaard (QUOTE 500), Marinus Cordesius en de Penningmeester Andre van der P.oftewel de Dief. Allemaal vriendjes van elkaar en veel snoepreizen naar Monaco en dure etentjes en logies in Des Indes op kosten van de Stichting. Allemaal fraudeurs!

Oh:

Tientallen (Juno) vennootschappen laten een spoor van onbetaalde rekeningen achter bij grote schuldeisers, zoals de belastingdienst, de Friesch Groningsche Hypotheekbank en ABN Amro (6 miljoen). Maar ook kleine crediteuren, zoals het Residentie-Orkest, Rentokil, architecten en uitzendbureaus, kunnen hun vorderingen als oninbaar afschrijven.

Vervolgens staan onder het artikel over Bogaardt allemaal boze reacties van mensen die ook slechte ervaringen met hem gehad zeggen te hebben.

Dat is natuurlijk allemaal zorgelijk genoeg (waarmee niet gezegd is dat de beschuldigingen allemaal kloppen), maar wat dit verhaal nog frappanter maakt is dat Bogaardt niet alleen “investeerder” in de Partij voor de Toekomst is — lees: grote donateur — maar sinds kort ook de penningmeester van de partij. Zoals het AD uitlegt zat Van Kooten op 26 juni ruim een uur te wachten op een terras in Scheveningen. Daar zou een fotograaf van De Telegraaf zogenaamd “stiekeme” foto’s maken van haar, Jeroen de Vries, en de twee Henkies om aan te kondigen dat de samenwerking een feit was. Maar ze wacht, en wacht, en wacht. De reden? De drie mannen zijn “om de hoek aan het onderhandelen met een investeerder.” Van Kooten is daarbij niet welkom.

Uiteindelijk komen de mannen naar Van Kooten. Die staat op. “Nee, alsjeblieft meid ga weer zitten!” zegt Krol vervolgens. “We hebben 200.000 euro extra. De gulle gever komt je zo begroeten!” Het gaat, aldus Van Kooten, “om vastgoedman Pieter Bogaardt.” Die is die dag ook maar even benoemd tot penningmeester van de nieuwe partij.

Pieter Bogaardt, Henk Krol, Henk Otten, en Jeroen de Vries. Op de één of andere manier lijkt het kwartet wel voor elkaar gemaakt te zijn. A match made in hell. Of mogen we dat niet zeggen vanwege de “polarisatie”?