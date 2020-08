Schokkend! Toestand Russische oppositieleider Aleksej Navalny nog altijd “zeer zorgwekkend!”

Wederom een zwarte bladzijde binnen de onorthodoxe Russische politiek: de situatie omtrent de (waarschijnlijk) vergiftigde Aleksej Navalny schijnt “zeer zorgwekkend te zijn”. De Russische oppositieleider wordt momenteel onderzocht in het Charité-ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn.

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny dronk op een vliegveld een kopje thee en raakte daarna in het vliegtuig onwel. Maar dat gebeurde allemaal niet zomaar. Al snel werd hij -na zijn opname in een ziekenhuis in het Siberische Omsk- in een kunstmatige coma gebracht.

Wat is hier precies aan de hand? Navalny is een opponent van de Russische president Vladimir Poetin. En Poetin is niet erg dol op enige concurrentie. Dat de zittend president iets te maken heeft met een mogelijke vergiftiging van Navalny blijft gissen (zoals wel vaker het geval is met Russisch-gerelateerde zaken), maar opvallend is het allerminst.

De 44-jarige Navalny raakte afgelopen donderdag onwel tijdens een vlucht naar Moskou. Volgens zijn medewerkers en aanhangers was dat als gevolg van een vergiftiging. Het vliegtuig landde daarop in het Siberische plaatsje Omsk, waar Navalny met spoed werd opgenomen.

CCTV video shows that #Navalny got his beverage at the airport from his own personal secretary. Navalny sits down at the table and then his assistant brings him the cup. That was the only thing the Russian opposition figure had before the suspected poisoning. pic.twitter.com/ZO6lHuaVYD

— Igor Zhdanov (@IgorZhdanovRT) August 20, 2020