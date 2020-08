SP-raadslid verlaat partij: ‘SP valt de anti-racismebeweging aan’

SP-raadslid Marijke Jongerman te Amersfoort verlaat de partij met pijn in haar hart. Tot haar grote schik voert haar partij – en voornamelijk het bestuur – een strijd tegen het zogeheten identiteitspolitiek. Sinds de benoeming van Ron Meyer is de partijtop erg kritisch op de identiteitspolitiek en de anti-racismebeweging, terwijl in haar ogen de partij dit juist moet omarmen. De druppel die de emmer deed overlopen voor haar was een zoveelste aanval van Ronald van Raak op de anti-racismebeweging.





Het is al langer onrustig binnen de gelederen van de socialistische broeders en zusters. Interne kritiek wordt niet altijd gewaardeerd, terwijl een flink deel van de achterban liever een koerswijziging ziet moet het bestuur hier niks van hebben. De partijtop – zo meent Jongerman – wil zich binden aan de identiteitspolitiek en distantieert zich vaak genoeg van de anti-racismebeweging. Dit tot haar spijt, zij is van mening dat de SP dit juist moet omarmen. Dit is de reden dat ze niet langer lid zal blijven van de partij, en zelfs haar functie als raadslid neerlegt.

Het doet me heel veel pijn na jaren actief betrokken te zijn bij de SP, maar helaas heb ik na lang wikken en wegen besloten om mijn SP-lidmaatschap op te zeggen en te stoppen als raadslid voor de gemeente Amersfoort. Lees mijn volledige statement hier: https://t.co/sR7oMDypp6 — Marijke Jongerman (@MarijkeJJ) August 29, 2020

De SP boekt al jaren teleurstellende resultaten bij verkiezingen, misschien dat komt omdat de SP niet zoals andere linkse partijen haar principes wil verloochenen en overstappen op de identitaire tour. Deze keuze wordt dus niet altijd even gewaardeerd door lokale afdelingen of leden.

Ronald van Raak blijkt ditmaal de druppel die de emmer deed overlopen:

“Anderhalve week geleden heeft Ronald van Raak opnieuw een artikel gepubliceerd dat ik niet anders kan beschrijven als de zoveelste aanval vanuit de SP op de antiracismebeweging. Zowel in 2014 als 2018 heb ik bij de gesprekken voor mijn kandidatuur voor het raadslidmaatschap duidelijk aangegeven dat de strijd tegen racisme en discriminatie voor mij zwaarwegende punten zijn, en voor mij is na dit zoveelste incident in een hele reeks van incidenten de grens van wat ik nog kan en wil accepteren bereikt.”

