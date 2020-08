Thierry Baudet fileert regeringspartijen! “Ze hebben er niets aan gedaan”

Thierry Baudet heeft in een tweet gehakt gemaakt van verschillende partijen als VVD, CDA, PvdA, D66 en de Christen Unie. Deze partijen zijn volgens de FvD-voorman verantwoordelijk voor het doorgaan van de massa-immigratie.

In navolging van de heftige rellen in Utrecht en Den Haag, publiceerde De Telegraaf een groot artikel, genaamd: ‘Deskundigen over relschoppers: ’In Marokko flikken ze dit niet’’. In dit artikel proberen deskundigen als Cultureel antropoloog Teun Voeten en onderzoeksjournalist Paul Andersson Toussaint de vinger op de zere plek te leggen. Voeten merkt in het stuk zelfs op dat bepaalde wijken ‘tikkende tijdbommen’ zijn en Toussaint wijst op een rapport uit 1988.

“Ik weet het nog goed, toen in 1988 een zorgwekkend rapport werd uitgebracht in Amsterdam, genaamd ’Marokkaanse daders in de binnenstad’. Er werd gewaarschuwd voor de opkomst van Noord-Afrikaanse jongeren die zich bezighielden met zware straatcriminaliteit. De uitkomsten van dat onderzoek was dat er twee- tot driehonderd Marokkaanse jongens in hiërarchische jeugdbendes opereerden die de binnenstad terroriseerden.”

Annemarie van Gelder, Fractiemedewerker Forum voor Democratie in Overijssel, verstuurde een tweet hierover. “In een zorgwekkend rapport uit 1988 over Marokkaanse daders stond al: als er niet zou worden ingegrepen, zou een hele generatie ontsporen. Dat was 32 jaar geleden.”

Baudet is het overduidelijk met de tweet van Van Gelder eens. In een tweet deelt Baudet een flinke sneer uit richting regeringspartijen als VVD, CDA en PvdA. Volgens hem lieten deze partijen de massa-immigratie doorgaan en hebben ze er niets aan gedaan.

“En de regerende partijen deden er niets aan. Integendeel. VVD, CDA, PVDA, D66, ChristenUnie: ze stonden toe dat de massa-immigratie doorging, ze lieten steeds maar weer nieuwe groepen mensen uit Afrika en het Midden-Oosten naar Nederland komen. Ook daarom: #FVD.”