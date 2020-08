Thierry Baudet resoluut tegen corona-spoedwet: ‘onze vrijheden worden op de tocht gezet!’

Thierry Baudet heeft weinig woorden nodig om zijn afkeer jegens de spoedwet duidelijk te maken. De spoedwet is een groot gevaar voor onze vrijheden. Baudet vreest voornamelijk voor het effect van de wet op lange termijn, want wat zal dit betekenen voor onze vrijheden in toekomst? Het is inderdaad zorgelijk dat men ‘zomaar’ even onze vrijheden opzij kan schuiven, en nog erger: dat men hier akkoord mee lijkt te gaan.



Forum wil voornamelijk duidelijkheid creëren: waar stopt de waanzin van een spoedwet? Wat wordt er allemaal verplicht en wat niet. En dit is natuurlijk een terechte vraag, want waar stopt de overheid met het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen? Gaat de corona-app verplicht worden gesteld? Of zal er nog strengere wetgeving volgen?



Forum is tegen alles wat de spoedwet omvat, dit omdat het allemaal onze fundamentele vrijheden beperkt. Volgens Baudet is nu inmiddels duidelijk in hoeverre het virus gevaarlijk is, en dus ook welke doelgroepen een risico vormen. Die groepen moet je inderdaad extra beschermen, maar de rest van de samenleving moet gewoon in volle vrijheid kunnen blijven leven.

Baudet is vrij duidelijk, het is krankzinnig om de gehele economie op te offeren. De economische schade zal inderdaad gigantisch zijn, en zolang de maatschappij niet geheel opengaat, zal de economie ook niet veel verbeteren.