Trump verheft zich boven de ruziënde partijen en komt met eigen hulppakket voor (economische) coronaslachtoffers

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend om de slachtoffers van de corona-epidemie financieel te compenseren. De Democraten en Trumps eigen Republikeinse partij konden het maar niet eens worden over een hulpfonds voor (economische) slachtoffers van de coronacrisis, dus besloot Trump het heft in eigen hand te nemen.

Er was de afgelopen tijd flinke ruzie ontstaan tussen de Democratische- en Republikeinse partijen over wie en hoeveel geld er beschikbaar gesteld moest worden voor de economische slachtoffers van de coronacrisis. Omdat de partijen er maar niet uitkwamen heeft Trump eigenhandig besloten om zelf met een plan te komen en deze ook direct te voorzien van zijn handtekening.

Het hulpfonds van Trump houdt in dat de werkeloosheidsuitkeringen zullen worden voortgezet maar wel worden verlaagd van 600 naar 400 dollar per week. De loonbelastingen worden tijdelijk opgeschort voor mensen die onder de grens zitten van een inkomen van 100.000 dollar per jaar. Ook biedt Trump Amerikanen extra bescherming tegen huisuitzetting en mogen studenten geld lenen zonder daarover rente te betalen.

De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden is echter niet blij dat Trump een eigen hulpfonds op touw heeft gezet. Tegenover Amerikaanse media noemde hij het “halfbakken maatregelen”. Volgens Biden komt de sociale zekerheid met het plan van Trump “in groot gevaar”.