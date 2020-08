Tweede Kamer: test alle reizigers uit risicolanden op Schiphol

De Tweede Kamer wil dat Schiphol haar testcapaciteit vergroot zodat er veel meer mensen getest kunnen worden op Schiphol zelf. De teststraat op Schiphol kan maar zo’n 20% van de reizigers aan, dit moet flink worden opgeschaald. De Kamer wil het liefst dat alle reizigers vanuit risicolanden direct worden getest.



De teststraat is nu open van 6.00 uur tot 18.00 uur, maar dit moet van de Kamer worden verruimd. Aangezien er genoeg reizigers buiten deze tijden om aankomen op Schiphol.

Paternotte van D66 heeft dan ook helemaal gelijk met de volgende Tweet. Het virus gaat inderdaad niet naar huis om 17.00 uur. Wil je ervoor zorgen dat we het virus niet massaal ‘importeren’ vanuit brandhaarden, dan moet de teststraat opschalen, en ook ruimere openingstijden hebben.

Kamermeerderheid van D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP, SGP, ChristenUnie, VkA, 50+ en DENK wil dat iedereen die aankomt uit Coronabrandhaarden getest kan worden. Ook 's avonds of 's nachts. Het virus gaat immers niet om 17 uur naar huis. 👇 pic.twitter.com/Z3V1Df6kb2 — Jan Paternotte (@jpaternotte) August 26, 2020

Het lijkt me dat Schiphol genoeg gegevens heeft om te kunnen concluderen wanneer grote enclaves aan toeristen en reizigers aankomen op Schiphol. De tijden hierop afstemmen lijkt me meer dan logisch.

Uiteraard had het opschalen, vormen en verplicht stellen van testen op een vliegveld al veel eerder gemoeten. Had men dit al gedaan in februari/maart/april dan had dit veel leed kunnen besparen. Of ons op z’n minst wat meer duidelijkheid gegeven.