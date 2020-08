Vakbonden vallen werkgevers lastig tijdens hun overlevingsstrijd met ‘koffievergoeding’ voor thuiswerkers

Werkgevers proberen tijdens de coronacrisis hun hoofd boven water te houden en te redden wat er te redden valt. Een goed moment, zo vinden de vakbonden, om te gaan zeuren over een thuiswerkvergoeding! Want wie thuiszit, drinkt ook meer van z’n eigen koffie of verbruikt meer energie. En dat moet natuurlijk wel vergoed worden!

Vakbonden zien hun markt, de werknemer op de arbeidsmarkt, imploderen. Meer dan 300.000 banen zijn verdwenen. Bedrijven zijn nog druk aan het uitvinden wat hun nieuwe maximale capaciteit is, maar die is bijna overal sterk verminderd.

Thuiswerken biedt dan in veel gevallen wel enige uitkomst, in ieder geval voor de korte termijn. Maar het is duidelijk dat het vaak de ‘minst slechte’ optie is voor een bedrijf, en voor alle betrokken partijen als een offer voelt.

Het is niet ideaal, het heeft z’n eigen voor- en nadelen en het is nu gedaan uit pure noodzaak. Bedrijven zijn allang blij dat ze weer operationeel zijn, waardoor ze langzamerhand weer meer aandacht kunnen schenken aan een degelijke uitwerking van nieuw beleid.

En dan komen de vakbonden om de hoek kijken. Die hebben druk zitten zoeken naar nieuwe manieren om ook tijdens deze crisis relevant te zijn. Met de eis van een ‘thuiswerkvergoeding’ vertolken de vakbonden de schaduwkant van de typische Nederlander: bang zijn dat je (financieel) tekort komt en/of niet (wederom financieel) wordt gecompenseerd.

En daar gaan ze vrij ver in, best wel beschamend! Werknemers die thuiswerken worden nu niet meer gecompenseerd voor hun reiskosten, want ze reizen niet! Oh, oh, hóé gaan we dát nou oplossen?! En wat nou als je zelf een laptop, bureau of computerscherm moet aanschaffen? Wordt dat dan wel vergoed?

Dit is een beetje het niveau: Normaal drinkt een werknemer gemiddeld 6 kopjes koffie à €0,50 cent op het werk. Nu drinkt hij dit thuis, alleen is dit huismerk en kost omgerekend €0,20 cent per kopje. Als het aan de vakbonden ligt dan krijgt deze werknemer €1,20 per dag direct gecompenseerd, en de overige €1,80 bij het volgende loon opgeteld.

Het is niet eens echt een overdrijving, want ze kijken al naar extra stookkosten en zelfs meer internetverbruik. Mijn god zeg, hoe triest.

Ik snap de gedachtegang wanneer het over laptops, bureaus (ook -stoelen) en beeldschermen gaat. Die moet een werkgever eigenlijk maar zien te regelen, wat mij betreft. Dat is namelijk degene die graag wil dat er vanuit huis gewerkt wordt. Dan zorg ook maar voor een goede inrichting van de thuiswerkplek!

Maar ga niet lopen zeiken over een gemiste vergoeding of een pak koffie dat sneller op is. Want dan gaan werkgevers ook wilde plannen bedenken, zoals het in rekening brengen van rookpauzes bijvoorbeeld.