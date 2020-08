Verdeling EU-noodpakket blijft verbazen: Italië krijgt 27,4 miljard voor werktijdverkorting. Nederland krijgt NIKS

De Europese Commissie heeft maandag bekend gemaakt hoe het SURE fonds verdeeld wordt. SURE is een fonds voor werktijdverkorting. Het zal helemaal niemand verbazen, maar het gros van het geld gaat naar Zuid-Europa, en dan met name naar Italië. En Nederland? Wij krijgen he-le-maal niks. Niks.

Leon Baten, die onderzoeker is voor de NEXIT denktank, bericht op Twitter dat de Europese Commissie gisteren de verdeling van het SURE fonds naar buiten heeft gebracht, “een fonds voor werktijdverkorting.” De verdeling is niet verbazingwekkend, maar wel misselijkmakend.

De verdeling van het EU-noodpakket blijft telkens maar verbazen. De Europese Commissie heeft gisteren de verdeling van het SURE fonds naar buiten gebracht, een fonds voor werktijdverkorting. Nederland krijgt NIETS, Italië krijgt 27,4 miljard euro!https://t.co/YPfOURVE2b — Leon Baten (@leonbaten) August 25, 2020

De verdeling is als volgt:

België: 7,8 miljard euro Bulgarije: 511 miljoen euro (!!!!) Tsjechië: 2 miljard euro Griekenland: 2,7 miljard euro Spanje: 21,3 miljard euro (!!!!!!) Kroatië: 1 miljard euro Italië: 27,4 miljard euro (!!!!!!) Cyprus: 479 miljoen euro Letland: 192 miljoen euro Litouwen: 602 miljoen euro Malta: 244 miljoen euro (daar zal het maffiastaatje blij mee zijn) Polen: 11,2 miljard euro (!!!) Roemenië: 4 miljard euro Slowakije: 631 miljoen euro Slovenië: 1,1 miljard euro

Telkens weer zijn het de zuidelijke landen die al decennialang een puinhoop van hun financiën maken en die zich op ronduit onverantwoordelijke gedragen hebben — en nog steeds zo gedragen — die miljardensteun krijgen. Oh, en dat zijn dan toevallig ook de landen met een ‘vergrijzingprobleem’ — een probleem dat ‘opgelost’ lijkt te worden door COVID-19 en draconische lockdownmaatregelen.

Maar goed, dat staat hier natuurlijk he-le-maal los van. Toch?

Hoe dan ook, wij kunnen dus weer lekker betalen voor het zuiden én oosten.

Hop, ga eens aan het werk mensen. Er moeten EU-rekeningen betaald worden!