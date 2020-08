Video! LGBT Asylum Support toont zich compleet nutteloos met dom idee tegen anti-homogeweld: bord met uitleg grondwet in ieder azc

Het gaat natuurlijk over de Nigeriaanse asielzoekers die kokend water over een lesbische moeder wilden gooien, terwijl ze met een kind van achttien maand op de arm zat. Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, komt met zo’n idiote nonsensoplossing dat die club het woordje ‘support’ wel uit de naam van de organisatie kan gaan schrappen. Wat een droeve bedoening is dit zeg.

Hier, kijk dan:

Een vrouw werd deze week in een AZC overgoten met kokend water. LHBT-geweld in AZC's is niet nieuw. 'Je moet mensen wijzen op de grondwet. Daar zijn we een bord voor aan het ontwikkelen, in allerlei talen', zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support in @EenVandaag. pic.twitter.com/B7iZcJ1BCc — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 7, 2020

Moet je nagaan: tweedegraads brandwonden voor de asielzoeker die wist te voorkomen dat de moeder en haar kindje werden geraakt door het kokend water. De overheid, het COA en zo’n groep als LGBT Asylum Support hebben totaal geen antwoord op zo’n situatie, vooral die laatste laat dat nu in alle glorie zien.

In al die azc’s zijn er geloof ik zat gevallen bekend van anti-homogeweld door asielzoekers met een kort lontje. Lui die heus wel weten dat er (normaal gesproken) een fikse straf staat op iemand geweld aandoen, al helemaal als diegene op geen enkele manier een bedreiging vormt.

Het probleem is wat dat betreft zo simpel als wat: het boeit ze gewoonweg niet. De rationalisering voor zulk gedrag kan toch nooit veel complexer zijn dan dit: ‘Homo’s zijn vies en Nederland stuurt me toch niet terug, dus ik zet alvast de waterkoker aan.’ En dan kun je het nog zo oneens zijn met het Nederlandse immigratiebeleid, zelfs de minst welkome asielzoeker zou zich in een Nederlands azc moeten wanen dat (praktisch) vrij is van anti-homogeweld. Waar in ieder geval duidelijk is dat onze normen en waarden óók daar gewoon gelden.

En zo’n Sandro Kortekaas onderstreept het gelijk van zo’n homo hatende asielzoeker ook nog eens. Door op de radio te verschijnen met het debiele idee om een uitleg van artikel 1 van de grondwet op een bord te laten zetten, in meerdere talen, en in ieder azc zo’n bord neer te planten. Alsof daar straks een Nigeriaanse asielzoeker rondloopt die, na twintig jaar aan ‘lhbt-onvriendelijke opvoeding’ dat bord leest en denkt: ‘Oh, hier hoort dat niet. Jammer, maar ik begrijp het wel.’

Wat denkt die meneer Kortekaas nou, dat dit bord werkelijk wat gaat bijdragen? ‘Het is een beginpunt’, zegt hij na de eerste kritische vraag, maar dit zet toch totaal geen zoden aan de dijk? Het geweld tegen lhbt’ers in azc’s blijft gewoon doorgaan hoor, en de daders worden ook echt niet weggestuurd (of überhaupt écht aangepakt). Organisaties met dit soort voorzitters, die zulk beleid als ‘eerste stap naar een oplossing’ zien, houden met dit soort holle retoriek de boel alleen maar in stand.