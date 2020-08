Vrees voor avondklok en lokale lockdown, Amsterdamse horeca zet zich schrap voor vanavond

Heel Nederland wacht met enige spanning de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge voor vanavond af, maar de Amsterdamse horeca knijpt hem pas echt op dit moment! In navolging van die persconferentie, kondigt de veiligheidsregio Amsterdam namelijk ook nieuwe maatregelen aan. En dat kon wel eens heel pijnlijk gaan worden.

Diverse horeca-ondernemers in de regio Amsterdam zitten vanavond met spanning naar de tv te kijken. Daar merkt men namelijk dat de regels lang niet overal even goed (zeg maar gerust: helemaal niet) worden nageleefd. De besmettingen stijgen en de roep om strengere maatregelen wordt steeds luider.

De Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weet nog niet wat er vanavond bekend zal worden gemaakt, maar denkt zelf dat de invoering van kleinere terrassen, lokale lockdowns, vervroegde sluitingstijden of zelfs een avondklok goed mogelijk is. En dat zal pijn gaan doen, vooral omdat het ook niet perse iets op gaat leveren!

De horeca-ondernemers hebben het idee dat zij de dupe worden van de besmettingshaarden, waarvan het RIVM en de gemeente Amsterdam allebei erkennen dat die voornamelijk thuis plaatsvinden. Maatregelen die de horeca gaan raken zouden daardoor juist averechts gaan werken. Mensen gaan dan namelijk eerder bij elkaar over de vloer om wat te drinken en steken elkaar zo makkelijker aan. Maar in de tussentijd wordt het café wel de nek omgedraaid!